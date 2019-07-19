"Держится за кресло": СМИ узнали об "эпопее" относительно отстранения Матиоса

У Владимира Зеленского хотят уволить Анатолия Матиоса, однако он отказался писать заявление, выяснили журналисты / УНИАН

У президента Владимира Зеленского хотят уволить Анатолия Матиоса с поста заместителя генпрокурора Юрия Луценко — главного военного прокурора, но он "держится за кресло".

Замгенпрокурора просили написать заявление об отставке, однако он отказался, сообщает theБабель со ссылкой на источник в Генпрокуратуре.

По данным издания, глава Офиса президента Андрей Богдан обращался с просьбой к министру обороны Степану Полтораку отозвать Матиоса с поста, но чиновник не захотел это сделать.

"Полторак не хочет (подписывать письма — Ред.). Но… сказал Луценко, что (за Матиоса — Ред.) до смерти с президентом воевать не будет", — заявил собеседник.

Источник уточнил, что разговоры с Матиосом и Полтораком прошли после того, как военная прокуратура вызвала на допрос пресс-секретаря украинского лидера Юлию Мендель. Издание писало, что спикера вызывали на допрос на 26 или 27 июня.

Ранее Анатолий Матиос говорил, что не намерен уходить в отставку и отметил, что у него контракт подписан до октября. Напомним, Матиос был назначен на пост замгенпрокурора — главного военного прокурора 3 августа 2014 года.