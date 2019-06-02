"Побег или дезертирство": Матиос нашел причину не идти в отставку

Анатолий Матиос / УНИАН

Заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил о том, что не намерен уходить в отставку.

"Никогда не чувствовал себя на чемоданах, потому что, во-первых: нет причины, во-вторых - нет тренда, в-третьих - военный устав, который предусматривает, что чемоданы – это побег или дезертирство", - подчеркнул он в интервью 112 Украина.

Он также добавил, что у него контракт подписан до октября. И он, как сознательный украинец, будет продолжать выполнять контракт и служить дальше, если война не закончится в той форме, в которой она есть.

Читайте такжеМатиос предложил пропустить через "детектор лжи" все население ОРДЛОПри этом он добавил: "Я буду, наверное, самый крайний из тех, кто может взять чемодан и уйти, оставив государственность на уничтожение врагам".

Напомним, ранее журналист Василий Крутчак утверждал, что Анатолий Матиос покинул Украину.

По мнению журналиста Сергея Иванова, Матиос мог быть источником информации о масштабном хищении государственных средств в оборонном секторе Украины.