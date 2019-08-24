"Машка, помой голову": "киска" Захарова закатила истерику из-за слов Омеляна

24 августа 2019, 12:40

Мысль Омеляна о флаге над Владивостоком не столько глупая, сколько чудовищная, заявила во всеуслышание Захарова.

Мария Захарова
Мария Захарова вбзесилась из-за слов Омеляна / Захарова

24 августа, в субботу, в День Независимости Украины официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая ранее прозвала Владимира Зеленского блогером, разнесла в пух и прах заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна об украинском флаге над Владивостоком.

Отметим, накануне, 23 августа, Владимир Омелян в соцсети сделал громкое заявление о флаге над Владивостоком.

"Европа будет от Лиссабона до Владивостока, когда украинский флаг вернется во Владивосток!", - отметил Омелян.

Эти слова Омелян "отвесил" в ответ на слова президента Франции Эммануэля Макрона о Европе "от Лиссабона до Владивостока".

Так вот, по словам Захаровой высказывание украинского политика чудовищное и глупое.

"Держитесь, родные. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что украинский флаг появится над Владивостоком, "как и сто лет назад"…Сначала, я подумала, что это очередное неграмотное заявление украинского официоза, свободного настолько, что и образование ему теперь ни к чему.

Но, видимо, мысль Омеляна не столько глупая, сколько чудовищная. Ведь в 1918-1919 годах назад Владивосток был оккупирован войсками Чехословакии, США, Японии, Канады и других стран. И это "как сто лет назад" относится не столько к украинскому, а в принципе к оккупационным флагам в этом регионе. То есть философия Де Голля извращена до неузнаваемости, и вместо единого пространства мирного сотрудничества от Лиссабона до Владивостока Европе через Украину подкидывают совсем иные концепции", - отметила Захарова.

В комментариях у Захаровой, к слову, настоящий аншлаг.

"Может чего нюхнул?", - спросил Виктор Ворошилов.

"Где он сказал "как сто лет назад"? Простой факт-чек. Начинаем искать и видим ссылки и на несколько мелких российских сайтов, которые цитируют сами себя и друг друга.На самом деле Омелян сказал следущее: "Машка, помой голову. Вместо анализа и рассуждений, займись делом, которое у тебя получается хорошо - песни и пляски под сто грамм" -передает слова министра наш источник", - сказал Владимир Гриб.

"Непонятно, зачем вы приплели интервенцию, ведь речь Омелян завёл не об этом. Огромное количество украинцев переселялось на Дальний Восток ещё в конце 19 века, они основали свои поселения с близкими сердцу названиями, вроде Черниговки, в которой я, кстати, родилась. Среди переселенцев был и мой прадед. Сейчас вторая по численности национальность в Приморье — это украинцы. Так что интервенция здесь ни к селу ни к городу помянута", - добавила Анна Мажуга.

"Киска, ведь так вы себя величать изволите с некоторых пор, вам ли говорить об оккупационных флагах, в то время когда флаг роSS оккупанта развивается над Крымом и Юго-Востоком Украины? Вам ли, оккупантам, говорить о философии де Голля, которую вы втаптываете в грязь ежечасно и ежеминутно?", - резюмировал Али Сонн.

Читайте также"Маша с Уралмаша": Геращенко сбила гонор Захаровой, вступившись за ЗеленскогоНапомним, ранее одиозная официальная представительница МИД РФ Мария Захарова пустилась в пляс и исполнила народный кавказский танец лезгинка на публике.

Видео ее плясок было опубликовано на портале YouTube. Также известно, что Захарова станцевала лезгинку прямо в одной из секций (обучения кавказским танцам) молодежного форума "Машук-2019".

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Владивосток флаг Украины Владимир Омелян Мария Захарова новости России
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