Захарова вновь взялась поучать Зеленского, прозвав его блогером

Мария Захарова вновь принялась критиковать Владимира Зеленского / Reuters

Одиозная официальная представительница МИД РФ Мария Захарова снова принялась критиковать Владимира Зеленского, и назвала его "блогером, который является президентом Украины.

В прямом эфире пропагандистской программы 60 минут на телеканале Россия 1 она заявила, что Зеленскому пора "от фотографий с пляжа и блогерства переходить к реальной политике".

"Можно начать с того, что мы знаем блогера господина Зеленского, который является президентом Украины. Можно и на эту тему начать рассуждать. Но мир находится в ожидании каких-то конкретных шагов. Сколько было обещано чуть менее полугода назад, сколько кредитов его команда раздала людям и заставила их поверить, что у них есть будущее. Это не упрек, это суверенное государство, но коль скоро весь мир занимается проблемами этого государства, то, наверное, уже пора от фотографий с пляжа и блогерства переходить к реальной политике", – упрекнула Зеленского пресс-секретарь МИД РФ.

Помимо этого, Захарова "прошлась" по главе государства за то, что он, мол, не понимает степени ответственности за свой народ, и ему стоит тщательно выверять каждое слово.

"Можно сколько угодно пытаться быть увлекательным, завлекательным, привлекательным, но это профессия. И когда ты берешь ответственность за какое-то дело - в данном случае за народ, то нужно выверять каждое слово. Это нужно делать журналистам, это нужно делать дипломатам, и конечно, делать главе государства. А вот так просто залепить какую-то фразу в социальных сетях, думая, что и так сойдет, – нет, так не сойдет!", – заявила Захарова.

Напомним, накануне Захарова попыталась "наехать" на комментарий Владимира Зеленского по поводу возвращения России в Большую семерку - мол, "президенту Украины подсунули бессмысленный набор букв".

В ответ практически сразу же со спикера МВД РФ сбила гонор вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, которая назвала Захарову "Машей с Уралмаша".

Позже у Зеленского ответили на "братский" выпад Захаровой.