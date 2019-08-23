У Зеленского ответили на "братский" выпад Захаровой

Кориневич посоветовал Захаровой "по-братски" общаться с близкими / Фото: Радио Свобода

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич считает странным заявление спикера МИД РФ Марии Захаровой, которая сделала дерзкий выпад в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

"Выглядит довольно странно, когда пресс-секретарь МИД РФ комментирует заявления Президента Украины. При всем уважении к должности пресс-секретаря внешнеполитического ведомства любого государства, вопросы отношений с главой другого государства – это компетенция главы государства, а не пресс-секретаря министерства", - написал Кориневич в Facebook.

По словам представителя команды президента, формулировка "по-братски" уместна в родственных или дружеских отношениях, но не в международной политике.

"Международные отношения между государствами должны основываться не на "братских отношениях", а на международном праве. Если государства в своих межгосударственных отношениях четко следуют основным принципам международного права, нормам многосторонних и двусторонних международных договоров, то все в их отношениях будет хорошо, и государства будут знать, что могут защитить свои права в случае их нарушения другой стороной", - отметил он.

По словам Кориневича, братские отношения лучше оставить для близких людей.

Напомним, вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко ответила на дерзкий выпад пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой в сторону президента Украины Владимира Зеленского.