Зеленский рассказал об отношениях с Трампом и США

В отношениях с Дональдом Трампом все очень хорошо, сообщил Владимир Зеленский / Скриншот

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в целом в отношениях с американским лидером Дональдом Трампом все очень хорошо.

Отношения Украины и США "сейчас очень правильные", рассказал глава государства в Киеве на 16-й встрече Ялтинской европейской стратегии (YES).

Украинский лидер подчеркнул, что украинско-американские отношения прекрасные, теперь вместо запланированных 250 млн долларов помощи в сфере безопасности Киев получит почти 400 млн.

"…я хочу поблагодарить США за постоянную поддержку Украины, нашего суверенитета, нашей территориальной целостности. И при этом, что касается наших отношений именно с президентом Трампом, - я ему благодарен, у нас было несколько разговоров. В целом, все очень хорошо", - поделился Зеленский. Ранее временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор сообщил, что встреча Владимир Зеленский - Дональд Трамп может состояться с 23 по 26 сентября в американском Нью-Йорке.