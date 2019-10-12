Эксперт назвал "аппетиты" России относительно минского процесса

Россия не хочет мира на Донбассе, полагает эксперт.
Военный эксперт Александр Мусиенко считает, что минский процесс Российской Федерации нужен только для того, чтобы Киев принял условия Минских соглашений и выполнил их в одностороннем порядке.
РФ хочет, чтобы в Украине внесли изменения в Конституцию - закрепили за Донбассом особый статус и дали этой территории широкую автономию, рассказал аналитик в эфире ObozTV.
Собеседник подчеркнул, что украинское государство хочет мира, а РФ - нет.
"…Россия хочет дальнейших односторонних уступок, потому выполнить минский процесс можно только за счет компромиссов со стороны Украины…", - полагает он.
Напомним, президент Владимир Зеленский говорил, что сейчас на подконтрольной боевикам части Донбасса практически Приднестровье (замороженный конфликт). Глава государства отметил, что единственное отличие Донбасса от Приднестровья заключается в том, что на территории нашей страны раздаются выстрелы.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.