Эксперт назвал "аппетиты" России относительно минского процесса

РФ хочет, чтобы Донбасс получил особый статус, сообщил эксперт / sud.ua

Военный эксперт Александр Мусиенко считает, что минский процесс Российской Федерации нужен только для того, чтобы Киев принял условия Минских соглашений и выполнил их в одностороннем порядке.

РФ хочет, чтобы в Украине внесли изменения в Конституцию - закрепили за Донбассом особый статус и дали этой территории широкую автономию, рассказал аналитик в эфире ObozTV.

Собеседник подчеркнул, что украинское государство хочет мира, а РФ - нет.

"…Россия хочет дальнейших односторонних уступок, потому выполнить минский процесс можно только за счет компромиссов со стороны Украины…", - полагает он.

Напомним, президент Владимир Зеленский говорил, что сейчас на подконтрольной боевикам части Донбасса практически Приднестровье (замороженный конфликт). Глава государства отметил, что единственное отличие Донбасса от Приднестровья заключается в том, что на территории нашей страны раздаются выстрелы.