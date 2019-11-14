СМИ рассказали о встрече помощника Зеленского с американским лоббистом

Помощник президента и американец общались в киевском ресторане, выяснили журналисты.
В среду вечером, 13 ноября, в Киеве помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак провел встречу с американцем Брайаном Ланза, который во время президентских выборов в США был советником Дональда Трампа.
Ермак и Ланза встретились в столичном ресторане на ул. Жилянской, сообщает Украинская правда со ссылкой на данные своего журналиста.
По сведениям издания, Ланза сначала был с помощницей Ермака, а позже - около 22:00 - к ним присоединился и сам помощник украинского лидера. Журналист не узнал, о чем разговаривали участники встречи.
Напомним, в СNN узнали, что Брайан Ланза - один из лоббистов, которые добились снятия американских санкций с компаний российского олигарха Олега Дерипаски, приближенного к Кремлю.