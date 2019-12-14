Эксперт объяснил, как Трамп видит Украину

В глазах Дональда Трампа Украина - разменная монета, сказал эксперт / Reuters

Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак полагает, что в глазах президента США Дональда Трампа Украина - некая карта или разменная монета.

Глава Штатов оказывает помощь украинскому государству под давлением внутренних политических сил, рассказал эксперт в интервью Апострофу.

По словам собеседника, американский лидер мог бы использовать Украину, чтобы вести равный диалог с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Украина является в глазах Трампа некой картой или разменной монетой, чтобы она отстаивала его интересы. Приблизительно так он относится к Польше…", - заявил Бадрак.

Эксперт добавил, что Путин - боязливый. "…давайте вспомним, как был сбит самолет турецкими ВВС, и Путин тут же пошел на попятную", - подчеркнул собеседник.

Ранее полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов говорил, что власти США будут бороться за господство над Украиной до победы, поскольку наша страна - главное буферное государство между НАТО и РФ, а также барьерная зона для транзита грузов с Запада на Восток и обратно.