Юрист раскрыл суть "страшной" формулы Штайнмайера

Война на Донбассе / УНИАН

Представитель Украины в минской Трехсторонней контактной группе (украинское государство, РФ, ОБСЕ) по Донбассу, юрист Алексей Резников утверждает, что так называемая "формула Штайнмайера" говорит о моменте вступления в силу действия "закона об особом статусе" на части востока нашей страны.

В "формуле Штайнмайера" не идет речь о разведении войск, рассказал эксперт в интервью Lb.ua.

Собеседник добавил, что когда все говорят о страшной "формуле Штайнмайера", - они ее не читали.

"Формула Штайнмайера" - это же, в общем, придуманное стандартное название, вытащенное из формулировки двух абзацев. В данном случае, даже в законе об особом статусе, который пролонгировали, в статье 10 "формула Штайнмайера" уже давно записана, только она звучит немножечко иначе…", - сказал юрист.

По словам Резникова, эта формула говорит, что когда будут выборы в отдельных районах Луганской и Донецкой областей, то в день голосования в 20:00 "закон об особом статусе" на временно вступит в силу, а после того, как миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ скажет - "все ок", он начнет действовать на постоянной основе.