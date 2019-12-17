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США отреагировали на столкновения под Радой

17 декабря 2019, 20:58

Штаты поддерживают право на мирные протесты, отметили в американском посольстве.

США недовольны, что под парламентом было насилие - Столкновения под Радой
США недовольны, что сегодня под Радой было насилие в отношении полицейских и журналистов / УНИАН

В посольстве США в Украине сообщили, что Штаты осуждают насилие в отношении правоохранителей и сотрудников СМИ во время акции протеста у Рады.

США поддерживают право на мирные протесты, говорится на странице диппредставительства в Facebook.

"…Мы осуждаем насилие в отношении полиции и журналистов, которое произошло сегодня (17 декабря - Ред.) возле Верховной Рады", - говорится в сообщении.

  • Столкновения под парламентом УНИАН
  • Столкновения под парламентом УНИАН
  • Столкновения под парламентом УНИАН
  • Столкновения под парламентом УНИАН
  • Столкновения под парламентом УНИАН
  • Столкновения под парламентом УНИАН
  • Столкновения под парламентом УНИАН

Читайте такжеСтычки под Радой: экс-нардеп сообщил о гибели митингующегоНапомним, 17 декабря в центре Киева - у здания Верховной Рады - проходил митинг, в котором приняли участие люди с флагами Нацкорпуса, а также представители партий Батькивщина и ВО Свобода.

Митингующие протестовали против принятия законопроекта о продаже земли. Митингующие попытались установить палатку на проезжей части, и начались столкновения с правоохранителями.

Во время столкновений протестующие использовали петарды, газ, дымовые шашки и камни. Пострадали 17 правоохранителей, были задержаны 26 участников митинга. Позже появилась информация, что задержанных отпустили.

США Верховная Рада столкновения посольство
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