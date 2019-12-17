Митинг под Радой: задержаны десятки участников акции и есть пострадавшие

Правоохранители задержали около трех десятков участников акции протеста.
Правоохранители уже задержали под Верховной Радой 26 участников митинга против принятия закона о продаже земли. При этом в столкновениях пострадали 17 правоохранителей, которых доставили в больницу.
"На данном этапе у нас 17 пострадавших правоохранителей, двое из них находятся в медицинских заведениях, и 26 задержанных правонарушителей", - сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк в эфире телеканала НАШ.
При этом он не назвал количество пострадавших в рядах митингующих.
В то же время, издание Страна сообщает, что в ходе протестов были задержаны около трех десятков человек. Всех задержанный привезли в отделение на улицу Московскую.
Сообщается, что участники акции протеста сначала согласовали сцену и две большие белые палатки, но позже принесли еще и армейские палатки и начали разрушать асфальт перфоратором. Правоохранители попытались остановить активистов, что и привело к драке.
Также телеканал НАШ обнародовал видео стычки правоохранителей и активистов.
Как ранее сообщал Главред, в центре Киева, на улице Грушевского, полиция пошла в атаку на протестующих и разобрала их палаточный лагерь, забрав брезент, а также металлические и деревянные конструкции.