Митинг под Радой: задержаны десятки участников акции и есть пострадавшие

Драка под Верховной Радой / Reuters

Правоохранители уже задержали под Верховной Радой 26 участников митинга против принятия закона о продаже земли. При этом в столкновениях пострадали 17 правоохранителей, которых доставили в больницу.

"На данном этапе у нас 17 пострадавших правоохранителей, двое из них находятся в медицинских заведениях, и 26 задержанных правонарушителей", - сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк в эфире телеканала НАШ.

При этом он не назвал количество пострадавших в рядах митингующих.

В то же время, издание Страна сообщает, что в ходе протестов были задержаны около трех десятков человек. Всех задержанный привезли в отделение на улицу Московскую.

Сообщается, что участники акции протеста сначала согласовали сцену и две большие белые палатки, но позже принесли еще и армейские палатки и начали разрушать асфальт перфоратором. Правоохранители попытались остановить активистов, что и привело к драке.

Также телеканал НАШ обнародовал видео стычки правоохранителей и активистов.

Как ранее сообщал Главред, в центре Киева, на улице Грушевского, полиция пошла в атаку на протестующих и разобрала их палаточный лагерь, забрав брезент, а также металлические и деревянные конструкции.