Драка под Радой: полиция пошла в атаку и снесла палаточный лагерь митингующих

В центре Киева, на улице Грушевского, полиция пошла в атаку на протестующих и разобрала их палаточный лагерь, забрав брезент, а также металлические и деревянные конструкции.

Нескольких особо рьяных участников протеста силовики под крики "Ганьба" задержали.

После того, как в полицейских полетели камни, петарды, бутылки и дымовые шашки, силовики пошли на второй штурм, уже вооружившись дубинками.

В результате столкновений полиции с участниками акции протеста против открытия рынка земли под зданием Верховной Рады двое правоохранителей получили телесные повреждения.

Как рассказали в пресс-службе полиции Киева, причиной конфликта стала попытка части участников акции установить палатку на проезжей части на улице Грушевского.

"Правоохранители остановили граждан и начали проводить с ними профилактическую беседу с целью недопущения совершения правонарушений, но митингующие начали с полицейскими потасовку, которая переросла в драку. По предварительным данным, в результате конфликтной ситуации телесные повреждения получили двое полицейских. Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи", - рассказали в полиции.

Также сообщается о задержании одного из активных участников столкновения по подозрению в совершении противоправных действий.

Напомним, ранее сообщалось, что под Радой в ходе столкновений в ход идут булыжники и слезоточивый газ.