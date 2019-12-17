Столкновения в Киеве на митинге под Радой: онлайн-трансляция

Полицейские под Радой / скриншот из видео

Во вторник, 17 декабря, в центральном районе столицы Украины, возле здания Верховной Рады случились столкновения - с применением газа и кидками бутылок - между полицейскими и участниками митинга, против закона о продажи земли.

Первая стычка произошла потому, что полицейские не пропустили к стенам украинского парламента тракторы. Митингующие использовали все подручные средства - камни, палки и мусор. Более того, по некоторым данным, несколько полицейских были облиты зеленкой и получили в лица порции слезоточивого газа.

Вторая же вспыхнула, когда митингующие совершили попытку поставить палаточный городок под зданием Рады.

В свою очередь, в правительственном квартале, на площади Конституции, другие протестующие, из числа участников "Авто евросилы", установили сцену, а вдоль дороги по улице имени Михаила Грушевского (на участке от гостиницы Киев до здания Кабмина) перекрыли движение транспорта и припарковали свои автомобили.

Протесты и столкновения под Радой онлайн-трансляция