Драка и газ: под Радой идут столкновения, в полицию летят булыжники

Митингующие из Нацкорпуса пытались поставить палатки у здания парламента.
Во вторник, 17 декабря, в центре Киева произошли столкновения с полицией участников митинга против продажи земли.
Как сообщает Klymenko Time, возле метро Арсенальная столкновения с полицией произошли из-за того, что последние не пропустили к стенам парламента трактора.
Кром того, другая потасовка возникла, когда митингующие пытались поставить палатки. Как сообщает Telegram-канал 112.ua во время митинга под Радой был применен газ, в результате чего пострадали несколько полицейских.
Возле Рады собрались митингующие под флагами Национального корпуса, а также представители партии Батькивщина и ВО Свобода.
Всего у здания парламента протестуют около 3 тысяч человек против принятия законопроекта №2178-10 о продаже земель сельскохозяйственного назначения и законопроекта №0931 о введении административной ответственности за дискриминацию.
Активисты держат в руках плакаты "Фермеры против дерибана земли","Нет – земельной мафии".
Кроме того, на площади Конституции также установили сцену Авто евро силы, а вдоль дороги по улице Грушевского от гостиницы Киев до здания Кабинета Министров перекрыто движение и припаркованы автомобили Авто евро силы.
Митингующие также выступают за продление льготного периода растаможивания автомобилей на иностранной регистрации и отсрочку штрафов.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Раде произошла жесткая драка.