Драка и газ: под Радой идут столкновения, в полицию летят булыжники

В центре Киева произошли столкновения / Скриншот

Во вторник, 17 декабря, в центре Киева произошли столкновения с полицией участников митинга против продажи земли.

Как сообщает Klymenko Time, возле метро Арсенальная столкновения с полицией произошли из-за того, что последние не пропустили к стенам парламента трактора.

Кром того, другая потасовка возникла, когда митингующие пытались поставить палатки. Как сообщает Telegram-канал 112.ua во время митинга под Радой был применен газ, в результате чего пострадали несколько полицейских.

Возле Рады собрались митингующие под флагами Национального корпуса, а также представители партии Батькивщина и ВО Свобода.

Всего у здания парламента протестуют около 3 тысяч человек против принятия законопроекта №2178-10 о продаже земель сельскохозяйственного назначения и законопроекта №0931 о введении административной ответственности за дискриминацию.

Активисты держат в руках плакаты "Фермеры против дерибана земли","Нет – земельной мафии".

Кроме того, на площади Конституции также установили сцену Авто евро силы, а вдоль дороги по улице Грушевского от гостиницы Киев до здания Кабинета Министров перекрыто движение и припаркованы автомобили Авто евро силы.

Митингующие также выступают за продление льготного периода растаможивания автомобилей на иностранной регистрации и отсрочку штрафов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Раде произошла жесткая драка.