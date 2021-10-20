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Азарова арестовали: экс-премьер-министру Украины заочно избрали меру пресечения

20 октября 2021, 19:57
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Бывшего главу правительства Украины признали виновным в госизмене.

Николай Азаров
Николая Азарова арестовали / УНИАН

Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, которого подозревают в совершении госизмены по предварительному сговору группой лиц.

Как сообщает пресс-служба ГБР, Азаров целиком и полностью понимал на что идет и сознательно визировал и согласовывал проект документа вместе с уполномоченными на то должностными лицами.

Кроме того, он действовал в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины, ибо в дальнейшем такие действия способствовали аннексии Крыма Российской Федерацией.

"Досудебным расследованием установлено, что содержание и условия Соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины были навязаны президентом РФ Дмитрием Медведевым тогдашнему премьер-министру Украины накануне подписания Соглашения в Москве 21 апреля 2010 года", - сказано в сообщении.

То есть, бывший премьер лично способствовал реализации интересов России во всех стадиях согласования проекта Соглашения. Об этом свидетельствуют оригиналы документов, полученные следователями ГБР.

"Установлено, что эти поступки осуществлялись по предварительному сговору группой лиц с тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем, которому также сообщено о подозрении в этом уголовном производстве и он объявлен в розыск", - добавили в ГБР.

Напомним, Николаю Азарову объявили о подозрении 2 марта этого года. Позже его адвокат Евгений Пелихос заявил, что его подзащитный не получал подозрения в госизмене и отметил, что пока трудно давать комментарии по сути дела о госизмене.

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Николай Азаров аннексия Крыма государственная измена новости Украины суд
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