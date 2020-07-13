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Гибель семьи в ДТП под Киевом: Зеленский прокомментировал трагедию

Президент отреагировал на смертельную аварию под столицей.

13 июля 2020, 14:31
Президент прокомментировал смертельное ДТП под – Киевом ДТП Киев
Владимир Зеленский прокомментировал смертельное ДТП под Киевом / Скриншот с kyiv.npu.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил, что авария под Киевом, в результате которой погибла семья, является страшным примером безответственности и халатности некоторых водителей.

Законодательная ответственность за такие аварии является гарантией того, что государство стоит на защите безопасности каждой семьи и каждого украинца, рассказал украинский лидер на селекторном совещании, говорится на сайте президента.

Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что в Верховной Раде на рассмотрении находится проект закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения (№2695).

Министр добавил, что законопроект предусматривает усиление ответственность за совершение смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

"ДТП… под Киевом – последний страшный пример халатности и безответственности некоторых водителей. Погибло двое взрослых и двое детей. За жизнь еще одного мальчика борются наши врачи. И это – не первая авария, спровоцированная этим водителем…", – подчеркнул Зеленский.Читайте такжеЖуткое ДТП с четырьмя жертвами: стало известно состояние выжившего ребенка

Ранее сообщалось, что вечером 12 июля под Киевом на Старообуховской трассе автомобиль Mercedes врезался в микроавтобус Mercedes Sprinter, а потом вылетел на встречку и столкнулся с Hyundai.

В результате аварии погибла целая семья – муж и жена, 8-летняя девочка и 10-летний мальчик. Выжил 12-летний ребенок, он находился в тяжелом состоянии.

Позже СМИ выяснили, что авто Mercedes находилось в угоне, возможный виновник аварии был в нетрезвом состоянии, и он уже отсидел три года за смертельное ДТП.

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