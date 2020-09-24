Кравчук оценил вероятность переноса Минского процесса из Беларуси

Россия предлагала провести реальную встречу в Минске по Донбассу - Кравчук / УНИАН

Возможность перемещения переговорного процесса в рамках ТКГ по Донбассу должны решать все стороны. На данный момент нет необходимости и возможности перемещать дискуссию, так как она проходит в формате видеоконференции.

Об этом заявил глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по вопросам Донбасса Леонид Кравчук в эфире телеканала Украина 24.

По словам политика, вопрос перемещения переговоров из Минска должен решаться ОБСЕ. Киев и Москва не могут сами принять соответствующее решение. Организация, в свою очередь, сейчас не видит возможностей для таких маневров.

Кравчук утверждает, что Москва предлагала провести реальную встречу в Минске, однако ОБСЕ заблокировала просьбу россиян.

"Россия предложила физическую встречу в Минске, но госпожа (Хайди) Грау сделала соответствующее представление, в котором отметила, что из-за определенных условий, в частности, коронавируса, нет возможности. Мы считаемся с такой позицией и придерживаемся ее", - добавил политик.

Напоследок он подчеркнул, что сейчас нет никакого смысла физически переносить переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта на Донбассе из столицы Беларуси.Читайте такжеВ ТКГ рассказали, как Кравчук "заболтал" Россию и спас переговоры по Донбассу

"Мы говорим о видеоконференции, а для нее нет никакого значения, где она будет проводиться", - подчеркнул Леонид Кравчук.