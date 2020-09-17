УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Кравчук выдвинул жесткое требование боевикам ОРДЛО

17 сентября 2020, 22:05

Лидер ТКГ призвал сепаратистов обеспечить доступ Красного Креста к пленным украинцам.

Кравчук
Кравчук выдвинул требование боевикам ОРДЛО / УНИАН

Глава ТКГ в Минске Леонид Кравчук потребовал от боевиков Донбасса немедленно обеспечить Международному комитету Красного Креста (МККК) доступ к незаконно удерживаемым гражданам Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

Кравчук подчеркнул, что доступ должен быть предоставлен также к секретной донецкой тюрьме Изоляция.

Она печально известна из-за пыток украинцев и нечеловеческие условия содержания заключенных.

Читайте такжеВ ТКГ рассказали, как Кравчук "заболтал" Россию и спас переговоры по Донбассу

"Недопустимо и возмутительно, что из многочисленных обращений выяснить судьбу и посетить 175 находящихся в ОРДЛО граждан Украины удалось получить ответ только в отношении одного лица", – сказал Кравчук.

Он также подчеркнул, что Украина предоставляет полный и беспрепятственный доступ представителям МККК к лицам, которые "обоснованно обвиняются в совершении преступлений и содержатся на территории Украины". Об этом свидетельствуют письма и отчеты о работе международных гуманитарных организаций в Украине.

"Не меньшее возмущение вызывают часто нечеловеческие условия содержания граждан Украины, отсутствие медицинской помощи, жестокое обращение, часто пытки. Мы требуем прекратить издевательства над нашими гражданами и обеспечить доступ к ним представителей МККК", – подчеркнул Кравчук.

Переговоры с боевиками ОРДЛО:

  • Добавим, Москва блокирует переговорный процесс, по той причине, что Кремль настаивает на проведении выборов и на оккупированных районах Донбасса до вывода войск и ликвидации из документа пункта о российской агрессии в Украине.
  • Ранее у Зеленского заявили, что у Киева есть подробный пошаговый план мирного урегулирования конфликта на Донбассе, который согласован в Париже. О пунктах плана в ОП намерены рассказать украинцам.
  • Тем временем военный эксперт Владислав Селезнев рассказал, почему Украина не идет на силовой сценарий деоккупации Донбасса.
Леонид Кравчук ТКГ обмен пленными новости Донбасса боевики новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Кравчук выдвинул жесткое требование боевикам ОРДЛО». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

22:27
Синоптики предупредили о резком изменении погоды
22:05
Кравчук выдвинул жесткое требование боевикам ОРДЛО
22:02
Сын Кернеса рассказал о состоянии отца в клинике Германии
21:34
Коронавирус в Украине: выявлено рекордное количество больных Видео
21:33
Аллергия на пищу: медик рассказала, можно ли "перерасти" опасное состояние Видео
21:20
Дежавю: врач пояснил, что означает это чувство Видео
21:17
Гороскоп для всех на 18 сентября: раскрепощение и "черный день" Видео
21:09
Хасиды признались, почему пытались попасть в Украину Видео
20:58
Беларусь усиливает границу с Украиной
20:51
"Эту хрень нужно прекратить": Джейсон Момоа высказался о скандале с Лигой Справедливости
20:32
Коронавирус в Украине: где больше всего госпитализированных больных Видео
20:20
У Зеленского резко ответили ЕС и США на критику конкурса в САП
20:17
Клитор и его заболевания: когда обращаться к врачу? Видео
20:00
Украинцы решили "забить" на местные выборы - результаты соцопроса
19:38
Как принять и полюбить себя - совет от участницы Топ-модель по-украински Видео
19:33
"Били кулаками и насиловали": активист шокировал зверствами силовиков в Минске
19:16
Изысканные блинчики-чебуреки на скорую руку: пошаговый рецепт Видео
19:06
Баллончики для зажигалок: озвучены подробности взрыва в ресторане Киева Видео
19:03
Названы цены PlayStation 5 в Украине и дата старта продаж Видео
18:57
Черная Вдова снова меняет дату выхода
18:57
"Кто в лес, кто по дрова": в МИД Беларуси прошлись по резолюции Европарламента
18:49
Рош а-Шана 2020 – Еврейский Новый Год: поздравления и открытки Фото
18:35
Генштаб ВСУ закупил ручки Parker по 9 тысяч гривен за штуку
18:25
"Выкрикивал лозунги": в Беларуси судили задержанного на протестах глухонемого парня
18:20
Пополнение Киевстар – через Портмоне, Интернет и картой
17:51
Что не так с отравлением Навального, и кому это выгодно: три версии
17:32
Раскол фракции Слуга народа: эксперт сделал прогноз и назвал сроки Видео
17:22
В ресторане в центре Киева прогремел взрыв Видео
17:21
Секс не для слабонервных: названа причудливая альтернатива для любителей миссионерской позы Видео
17:01
Хасиды в вышиванках с шароварами на границе спели гимн Украины Видео
16:48
Телеведущая в Таиланде тайно собирала фекалии ради денег
16:43
Семена Чиа: диетологи раскрыли преимущества для здоровья Видео
16:23
В горсовете Харькова назвали реальную причину госпитализации Кернеса в Берлине
16:16
Журналист назвала причину катастрофы с водой в Крыму Видео
16:12
Глава США и почти глава Беларуси: с кем поборется Навальный за Нобелевскую премию мира Видео
16:01
"Тату между грудями?": Jerry Heil заинтриговала откровенным фото
15:26
Киевский врач назвал необычный симптом коронавируса Видео
15:17
Россия срывает переговоры на Донбассе: у Кравчука рассказали об ультиматуме "ЛДНР" Видео
15:09
Глютен: определение, продукты питания и побочные эффекты Видео
15:05
"Хочется смелую черную женщину": рецензия на фильм ужасов Антебеллум Видео
14:59
На Кинотавре 2020 произошло заражение звезд коронавирусом
14:51
Карантин по-новому: Степанов рассказал, когда закроют школы Видео
14:26
Давление: симптомы, причины и лечение Видео
14:22
У Путина сделали заявление о встрече с Зеленским Видео
14:13
Европарламент "ударил" резолюцией по России и Северному потоку-2
14:01
Disney ловко окупил стоимость фильма Мулан на фоне мирового скандала
14:00
Европарламент "поставил крест" на президентстве Лукашенко Видео
13:57
Апельсины: как фрукт защищает от опасных заболеваний Видео
13:53
В гимназии при МГУ сказали, учится ли у них Николай Лукашенко
13:40
Алексея Навального выдвинули на Нобелевскую премию
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять