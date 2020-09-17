Кравчук выдвинул жесткое требование боевикам ОРДЛО

Лидер ТКГ призвал сепаратистов обеспечить доступ Красного Креста к пленным украинцам.
Глава ТКГ в Минске Леонид Кравчук потребовал от боевиков Донбасса немедленно обеспечить Международному комитету Красного Креста (МККК) доступ к незаконно удерживаемым гражданам Украины.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.
Кравчук подчеркнул, что доступ должен быть предоставлен также к секретной донецкой тюрьме Изоляция.
Она печально известна из-за пыток украинцев и нечеловеческие условия содержания заключенных.
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"Недопустимо и возмутительно, что из многочисленных обращений выяснить судьбу и посетить 175 находящихся в ОРДЛО граждан Украины удалось получить ответ только в отношении одного лица", – сказал Кравчук.
Он также подчеркнул, что Украина предоставляет полный и беспрепятственный доступ представителям МККК к лицам, которые "обоснованно обвиняются в совершении преступлений и содержатся на территории Украины". Об этом свидетельствуют письма и отчеты о работе международных гуманитарных организаций в Украине.
"Не меньшее возмущение вызывают часто нечеловеческие условия содержания граждан Украины, отсутствие медицинской помощи, жестокое обращение, часто пытки. Мы требуем прекратить издевательства над нашими гражданами и обеспечить доступ к ним представителей МККК", – подчеркнул Кравчук.
Переговоры с боевиками ОРДЛО:
- Добавим, Москва блокирует переговорный процесс, по той причине, что Кремль настаивает на проведении выборов и на оккупированных районах Донбасса до вывода войск и ликвидации из документа пункта о российской агрессии в Украине.
- Ранее у Зеленского заявили, что у Киева есть подробный пошаговый план мирного урегулирования конфликта на Донбассе, который согласован в Париже. О пунктах плана в ОП намерены рассказать украинцам.
- Тем временем военный эксперт Владислав Селезнев рассказал, почему Украина не идет на силовой сценарий деоккупации Донбасса.