Кравчук выдвинул жесткое требование боевикам ОРДЛО

Кравчук выдвинул требование боевикам ОРДЛО / УНИАН

Глава ТКГ в Минске Леонид Кравчук потребовал от боевиков Донбасса немедленно обеспечить Международному комитету Красного Креста (МККК) доступ к незаконно удерживаемым гражданам Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

Кравчук подчеркнул, что доступ должен быть предоставлен также к секретной донецкой тюрьме Изоляция.

Она печально известна из-за пыток украинцев и нечеловеческие условия содержания заключенных.

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"Недопустимо и возмутительно, что из многочисленных обращений выяснить судьбу и посетить 175 находящихся в ОРДЛО граждан Украины удалось получить ответ только в отношении одного лица", – сказал Кравчук.

Он также подчеркнул, что Украина предоставляет полный и беспрепятственный доступ представителям МККК к лицам, которые "обоснованно обвиняются в совершении преступлений и содержатся на территории Украины". Об этом свидетельствуют письма и отчеты о работе международных гуманитарных организаций в Украине.

"Не меньшее возмущение вызывают часто нечеловеческие условия содержания граждан Украины, отсутствие медицинской помощи, жестокое обращение, часто пытки. Мы требуем прекратить издевательства над нашими гражданами и обеспечить доступ к ним представителей МККК", – подчеркнул Кравчук.

Переговоры с боевиками ОРДЛО: