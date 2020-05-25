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"Госизмена": Офис генпрокурора обязали начать дело против ОПЗЖ

25 мая 2020, 16:39

Информация о действиях ОПЗЖ свидетельствует о признаках преступления, привела нардеп мнение судьи.

Суд обязал Офис генпрокурора начать дело против ОПЗЖ – ОПЗЖ суд
Киевский суд обязал Офис генпрокурора начать дело против ОПЗЖ / УНИАН

Нардеп Соломия Бобровская сообщила, что в Киеве Печерский райсуд обязал Офис генпрокурора начать уголовное производство против представителей Оппозиционной платформы – За жизнь по статье госизмена за встречи с президентом России Владимиром Путиным и депутатами Госдумы.

Следственный судья в постановлении отметила, что приведенные сведения "действительно свидетельствуют о признаках преступления", написала народная избранница в Facebook.

По ее словам, на протяжении суток от Офиса генпрокурора ожидается номер начатого производства.

"Печерский районный суд Киева обязал Офис генерального прокурора внести сведения о совершении представителями ОПЗЖ государственной измены…", – поделилась Бобровская.

Напомним, в марте делегация нардепов от ОПЗЖ встретилась с депутатами Госдумы. Один из лидеров ОПЗЖ, политик и бизнесмен, кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук поговорил с российским лидером.

Соломия Бобровская ОПЗЖ суд госизмена
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