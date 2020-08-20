Переговоры по Донбассу: Зеленский сделал заявление о работе Кравчука

Я очень доволен Кравчуком - Зеленский / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский доволен работой политика Леонида Кравчука на посту главы делегации Киева в Трехсторонней контактной переговорной группы по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе. На фронте уже больше месяца нет боевых потерь, что является большим достижением.

Об этом он заявил во время своего визита в Херсонскую область, сообщает Интерфакс-Украина.

Положительно оценив работу Кучмы, Зеленский заявил о том, что работа Кравчука его целиком и полностью устраивает – за последний месяц с украинской стороны нет потерь и ранений.Читайте такжеПереговоры по Донбассу: Кравчук сказал, какие компромиссы возможны

"Я очень доволен Кравчуком. Уже месяц боевых ранений и жертв на фронте нет. Я считаю, что это большое достижение", - сказал президент.

Также он отметил, что переговоры в формате ТКГ являются крайне сложными и "хрупкими", однако стороны должны и в дальнейшем вести дискуссию.

"Должны постоянно встречаться, чтобы эта конструкция не развалилась. Это очень сложно. Это очень хрупкая конструкция, поверьте мне", - добавил глава государства.

Кроме того украинский гарант сказал, что Киев передал российской стороне свои списки для обмена пленными и ожидает аналогичного списка от россиян.

Напоследок Зеленский подчеркнул, что Киев, Париж, Берлин и Москва уже дали согласие на проведение встречи в рамках Нормандского формата на уровне советников руководителей государств.

Напомним, глава делегации Киева в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук рассказал о новой инициативе Киева по региону и объяснил, почему это поспособствует реинтеграции региона в Украину.