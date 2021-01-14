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Политолог назвал условие для свержения Зеленского

14 января 2021, 03:48
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Владимир Зеленский не удержится у власти лишь при двух условиях, считает Кость Бондаренко.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / GettyImages

Для того, чтобы в 2021 году были назначены досрочные парламентские и президентские выборы должен быть выполнен целый ряд условий.

Об этом заявил политолог, историк, руководитель фонда Украинская политика Кость Бондаренко в комментарии Главреду.

По его мнению, досрочные парламентские выборы – это гипотетический сценарий.

"Вероятность досрочных парламентских выборов сейчас трудно оценить. Для того, чтобы это произошло, должен быть выполнен целый ряд условий: если произойдет отставка Шмыгаля, если в Верховной Раде не смогут проголосовать за другую кандидатуру на должность премьера, потому что не хватит голосов. Тогда, согласно Конституции, происходит роспуск парламента и проводятся досрочные выборы. То есть сейчас есть очень много "если", очень много условий", - считает Бондаренко.

Что касается досрочных президентских выборов, то для них и вовсе нет оснований. Они возможны лишь в двух случаях.

Во-первых, для того чтобы Зеленский не удержался у власти, нужно три четверти голосов народных депутатов за отставку Зеленского, а они вряд ли найдутся.

Во-вторых, "чтобы свергнуть Зеленского, должен произойти государственный переворот, который будет санкционирован внешними игроками".

"Я не верю в майдан, который не санкционирован США. На сегодня нет ни одного игрока, готового поддержать государственный переворот в Украине", - резюмировал Кость Бондаренко.

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Напомним:

  • Согласно свежему опросу КМИС, Владимир Зеленский теряет популярность. Если бы президентские выборы в Украине состоялись в конце 2020 года – то уровень поддержки Зеленского колебался бы на отметке в 27%. При этом во втором туре выборов в 2019 году Зеленский получил 73,22% голосов избирателей.
  • Также в КМИС выяснили электоральные симпатии украинцев на выборах в Верховную Раду. Согласно опросу, в парламент имеют шанс пройти четыре политические силы: Оппозиционная платформа – За жизнь, Слуга народа, Европейская солидарность и Батькивщина.
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