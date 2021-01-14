Политолог назвал условие для свержения Зеленского

Владимир Зеленский / GettyImages

Для того, чтобы в 2021 году были назначены досрочные парламентские и президентские выборы должен быть выполнен целый ряд условий.

Об этом заявил политолог, историк, руководитель фонда Украинская политика Кость Бондаренко в комментарии Главреду.

По его мнению, досрочные парламентские выборы – это гипотетический сценарий.

"Вероятность досрочных парламентских выборов сейчас трудно оценить. Для того, чтобы это произошло, должен быть выполнен целый ряд условий: если произойдет отставка Шмыгаля, если в Верховной Раде не смогут проголосовать за другую кандидатуру на должность премьера, потому что не хватит голосов. Тогда, согласно Конституции, происходит роспуск парламента и проводятся досрочные выборы. То есть сейчас есть очень много "если", очень много условий", - считает Бондаренко.

Что касается досрочных президентских выборов, то для них и вовсе нет оснований. Они возможны лишь в двух случаях.

Во-первых, для того чтобы Зеленский не удержался у власти, нужно три четверти голосов народных депутатов за отставку Зеленского, а они вряд ли найдутся.

Во-вторых, "чтобы свергнуть Зеленского, должен произойти государственный переворот, который будет санкционирован внешними игроками".

"Я не верю в майдан, который не санкционирован США. На сегодня нет ни одного игрока, готового поддержать государственный переворот в Украине", - резюмировал Кость Бондаренко.

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Напомним: