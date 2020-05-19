Приказы Байдена, тарифы украинцам, взятка в миллиард: о чем идет речь на "пленках Деркача"

Порошенко и Байден нашли полное взаимопонимание во время совместной работы / Официальный сайт Президента Украины

Внефракционный нардеп Андрей Деркач обнародовал доказательства коррупционных схем Джозефа Байдена и Петра Порошенко в деле Burisma. Он показал телефонные разговоры, где Порошенко в обмен на миллиард соглашается "отжимать" Приватбанк, назначать людей в правительство, отправить в отставку Шокина, внести изменения в законодательство. Кроме того, судя по записям, каждый политический шаг Украины Порошенко согласовывал с Байденом.

Деркач оговаривает, что голоса на аудиозаписи "очень похожи" на голоса экс-президента Украины Петра Порошенко, экс-госсекретаря США Джона Керри и вице-президента США Джозефа Байдена и свидетельствуют о фактах международной коррупции и госизмене на высшем государственном уровне.

Нардеп уточнил, что пленки попали к нему от журналистов-расследователей, и что записывал разговоры лично Порошенко в своем кабинете.

Взятка Байдена

Одна из тем разговоров: 1 млрд долларов Украине в обмен на недопущения расследования и сохранение коррупционных схем компании Burisma, в совете директоров которой находился сын Джозефа Байдена Хантер Байден, а также друг пасынка Джона Керри, его помощник Девон Арчер – годами отец и сын получали от компании Николая Злочевского миллионы долларов за политический протекционизм.

Разговоры шли в 2015-2016 годах, а темой была отставка на тот момент генерального прокурора Виктора Шокина, который расследовал дело Бурисмы и вышел на Байдена. 3 декабря 2015 года с целью "провентилировать вопрос" Керри звонит Порошенко:

Читайте также"И сукин сын был уволен". Байден рассказал, как заставил Киев уволить Шокина"Кроме того, что сказал вице-президент Байден, хотел быризвать вас рассмотреть возможность решения проблемы замены Генерального прокурора Шокина, поскольку, по моему мнению, он заблокировал процесс очищения Генпрокуратуры. Знаю, что вице-президент очень обеспокоен по этому поводу. Так что было бы очень хорошо, если бы нашли какое-то решение до приезда вице-президента. Если это возможно, надо провести необходимые действия для продвижения в этом направлении", - говорит госсекретарь США.

В ответ Порошенко признает, что к ГПУ приставлен Давид Сакварелидзе, который подчиняется не Шокину, а посольству США. Спустя несколько дней, 7 декабря, после разговора Керри и Порошенко Байден лично вылетает в Киев, чтобы надавить на украинского президента. На встрече Байден обещает $1 млрд Украине, если вплотную подобравшегося к схемам Шокина уволят.

Внешнее управление

Наконец, Шокина увольняют, о чем Порошенко с облегчением докладывает Байдену.

Порошенко : У меня есть хорошие и плохие новости. Начну с хорошей. Джо, у меня есть вторая хорошая новость для вас. Вчера я встретился с генеральным прокурором Шокиным. Несмотря на отсутствие каких-либо обвинений в коррупции и данных о каких-либо неправомерных действий с его стороны, я специально попросил его уйти в отставку. По результатам нашей встречи он, несмотря на поддержку в Парламенте, пообещал мне подать как проявление его государственнической позиции, заявление про отставку. И час назад он принес это письменное заявление про свою отставку.

Байден : Прекрасно.

Порошенко : Это – второй шаг по соблюдению высказанных мной обязательств.

Байден : Согласен.

Тем не менее, миллиард Украине сразу никто не дал. После увольнения Шокина у Байдена появились новые требования. В разговоре, который состоялся 22 марта 2016 года Байден обещает транш после избрания нового правительства и нового генпрокурора, а также выполнения всех условий МВФ.

"Чрезвычайно сильная мотивация. Одним из возможных кандидатов на эту должность был лидер моей фракции Луценко. Если вы считаете, что политически мотивированная персона не совсем подходит с вашей точки зрения, я отзываю свое предложение. Никто не знает, что я буду предлагать Луценко", - отвечает Порошенко.

Провал отставки Яценюка

18 февраля 2016 года Байден выражает беспокойство, что парламент проголосовал за недоверие Кабмину премьера Арсения Яценюка. Порошенко успокаивает того, отмечая, что Яценюк останется на своем посту.

Украинский президент говорит, что недоверие Кабмину, которое объявила Рада "не означает отставки правительства, это просто политическая оценка его действий". Хотя сам признается, что правительство Яценюка потеряло легитимность как в глазах Рады, так и в глазах общества.

"Когда было поставлено на голосование постановление про недоверие, я организовал все таким образом, чтобы в моей фракции и в других фракциях не хватило голосов. Премьер-министр также, конечно, приложил к этому руку, но я лично заблокировал отставку правительства Яценюка, потому что я вам это пообещал. Только поэтому", - заявил Порошенко Байдену.

Понимая, что коалиции нет, стороны обсуждают возможность набора голосов.

Байден : У вас с Радикальной партией есть большинство?

Порошенко : В моей фракции 136 членов парламента, 16 из которых готовы написать заявление про выход из коалиции. У него (Ляшко) - 81, поэтому вместе это 201 и нам не хватает более 20 голосов. Присоединится Ляшко к нам или нет - у нас все равно не будет большинства.

Байден : Как в таком случае вы продвигали реформы раньше? На этой неделе, насчет МВФ?

Порошенко : Я просил лично те фракции, которые выходят из коалиции, Самопомощь и Батькивщину, я специально провел встречу с ними и получил от них месседж, согласно которому они проголосуют за принятие ряда законов касательно МВФ, безвизового режима и борьбы с коррупцией, но не будем голосовать только из-за премьер-министра. Говорить, что все хорошо, нельзя. Мы можем пригласить другие фракции, но они говорят только на языке политической коррупции, но после Майдана я ненавижу идею покупки голосов.

Грантоедская Самопомощь

Также Порошенко 22 марта просит Байдена "повлиять" на партию "Самопомощь" при помощи давления на партию со стороны посольства США касательно позиции фракции по голосованию за премьера-министра, а также жалуется на Айвараса Абромавичуса. Речь идет об идее Байдена рассмотреть на пост премьера вместо Яценюка Наталью Яресько, бывшую главу Минфина.

"У нас нет 226 голосов для поддержки Яресько. Насколько я понимаю, наши американские партнеры и друзья имеют значительное влияние на лидеров "Самопомощи", и я просил Павла позвонить Тори и связаться с послом для возможного увеличения давления и поддержки кандидатуры Яресько "Самопомощью"", - просит Байдена Порошенко.

Президент сокрушается, что Садовой не хочет поддерживать Яресько, несмотря на то, что "партнеры из США предоставили гранты "Самопомощи", значительную финансовую поддержку".

Порошенко : ...Это грязные политические трюки. Именно то, про что я прошу Джеффри: "Пожалуйста, не давайте грантов Самопомощи, не давайте им деньги, потому что это не является финансированием оппозиционной партии, а финансированием абсолютно безответственного политического лидера, который делает очень плохие вещи для будущего страны и для безопасности и стабильности. Поэтому прежде всего я полностью доволен сигналами, которые они получили в Вашингтоне. Они были мощными и убедительными.

Байен : Да.

Порошенко : Думаю, что будет хорошо, если вы продолжите давление на Самопомощь. Потому что в случае Ляшко и Тимошенко давление бесперспективно. На Самопомощь, потому что вы их поддерживаете. В этой ситуации это может иметь положительный результат, потому что без Самопомощи мы не можем рассчитывать на изменения в Конституцию.

Байен : Хорошо. Мы сделаем все возможное для поиска голосов.

Тарифы

Что же касается выполнения плана МВФ, до Порошенко хвастается Байдену, что задрал коммунальные тарифы для населения не на 75%, как требовал Фонд, а сразу на 100%.

"В последние три недели мы продемонстрировали значительный прогресс в сфере реформ. Мы проголосовали за 100% тарифы, несмотря на то, что МВФ ожидал только на 75%", - говорит президент на записи, уточняя, что в стране запустили реформу по ценам на лекарства, сняв все препятствия.

Читайте такжеКак Байден шантажировал Порошенко из-за наживавшегося на Украине сынаБайден, впрочем, продолжает беспокоиться по поводу Бурисмы, но Порошенко успокаивает его, отмечая, что ради Луценко он поломал через колено Раду, изменив закон за один день.

"Вы работаете очень хорошо. Поздравляю вас с избранием нового генпрокурора. Я знаю, что еще есть много вещей, которые надо сделать. Но я считаю, что это очень хорошо. И я понимаю вашу работу с Радой ближайшими днями над принятием дополнительных законов, которые требует МВФ. Но я поздравляю вас с новым генпрокурором. Для него будет критически важно работать быстро над возмещением ущерба, принесенного Шокиным ", - говорит Байден.

Порошенко, согласовав кандидатуру нового генпрокурора Луценко с Байденом, сам лично просил назначить ему куратора из США, который мог бы стать "доверенным человеком" США в ГПУ, т.е. фактически, организовывал иностранное вмешательство в деятельность правоохранительного органа. По словам Порошенко, чтобы протекционизм Штатов не так бросался в глаза, лучше, чтобы "смотрящий" был с украинскими корнями.

По словам Деркача, полученный миллиард пустили "на оборону" – выделенные деньги пошли на предприятия, принадлежащие президенту Украины – заводам Ленинская кузня и Богдан. Также деньги направлялись в Укроборонпром, где сливки снимал не только Порошенко, но и Гладковский-Свинарчук.