В Чечне заблокируют счета главы Госдепа США: Кадыров объяснил причину

Кадыров удивлен санкциями против своей семьи / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров отменил адресованное главе Госдепа США Майку Помпео приглашение посетить Чечню и включил его в санкционный список республики, предполагающий заморозку его возможных финансовых счетов.

Об этом он рассказал в ходе совещания в Грозном, сообщает ТАСС.

По словам Кадырова, данные меры являются зеркальными, так как ранее американцы ввели санкции против главы Чеченской республики и его семьи.

"Господина Помпео я приглашал в гости, но вот теперь при всех говорю, что не имею на это права. Все, отменяю приглашение и объявляю о включении его во все санкции, которые у нас есть в республике, вплоть до заблокирования всех его счетов", - сказал Кадыров.Читайте такжеСМИ рассказали, кто заразил Кадырова коронавирусом

Напоследок он отметил, что санкции против его персоны введены по причине президентской предвыборной кампании в Америке и с негодованием подчеркнул, что его семья не имеет никакого отношения к политической деятельности.

Напомним, 20 июля глава Государственного департамента США Майк Помпео заявил, что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров включен в американские санкционные списки. Причиной он назвал причастность Кадырова к систематическим нарушениям права человека в республике.

В ответ Кадыров написал эмоциональный пост в Telegram, в котором подверг критике американский Госдеп.