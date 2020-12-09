Разумков поведал о графике работы Рады во время локдауна

Рада ни разу не ходила на карантин с самого начала пандемии коронавируса.
Во время жесткого карантина, который будет действовать с 8 по 24 января, Рада будет работать. Однако, пока не известно, в каком именно формате.
Об этом рассказал глава ВР Дмитрий Разумков в эфире 5 канала и отметил, что Рада ни разу не ходила на карантин с самого начала пандемии коронавируса.
"У меня нет пока окончательного варианта, как мы будем работать, но я уверен, что мы будем работать. Потому что Верховная рада во время коронавируса не шла на карантин ни разу", - заявил он.
Разумков добавил, что во время пандемии парламент менял график работы, работал в комитетах и меньше собирался в зале пленарных заседаний, чтобы уменьшить распространение коронавируса.
Читайте такжеЛокдаун в Украине необходим до Нового года, иначе всё насмарку – эпидемиолог
"Это не влияло на процесс и решения, которые принимались в Верховной раде", - подчеркнул глава парламента.
Локдаун и общественный транспорт в Украине
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в связи с намерением правительства не допустить второй волны COVID-19 в Украине, власти установят новый жесткий карантин на территории страны, который продлится с 8 по 24 января.
- Источники в Кабмине и Офисе президента 3 декабря сообщали, что во время усиленных противоэпидемиологических мер в январе власти не планируют существенно ограничивать работу общественного транспорта.
- При этом глава комитета ВР по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий заявлял, что работу пассажирских перевозок нужно серьезно ограничить и оставить только служебный транспорт, чтобы люди могли добираться на работу.