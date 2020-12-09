Разумков поведал о графике работы Рады во время локдауна

Разумков рассказал о работе Рады во время локдауна / УНИАН

Во время жесткого карантина, который будет действовать с 8 по 24 января, Рада будет работать. Однако, пока не известно, в каком именно формате.

Об этом рассказал глава ВР Дмитрий Разумков в эфире 5 канала и отметил, что Рада ни разу не ходила на карантин с самого начала пандемии коронавируса.

"У меня нет пока окончательного варианта, как мы будем работать, но я уверен, что мы будем работать. Потому что Верховная рада во время коронавируса не шла на карантин ни разу", - заявил он.

Разумков добавил, что во время пандемии парламент менял график работы, работал в комитетах и меньше собирался в зале пленарных заседаний, чтобы уменьшить распространение коронавируса.

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"Это не влияло на процесс и решения, которые принимались в Верховной раде", - подчеркнул глава парламента.

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