Шмыгаль отреагировал на заявления об отмене безвиза с Евросоюзом

Отмены безвиза Украины с ЕС не будет - Шмыгаль / УНИАН

Безвизовый режим между Украиной с ЕС не будет отменен из-за ситуации с отбором нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Конкурс будет проведен максимально прозрачно и с соблюдением законодательных норм.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время часа вопросов правительству в ВР в пятницу, 18 сентября.

По его словам, в ЕС и США просят Киев обеспечить проведение честного конкурса на пост главы САП, тогда как Украина соблюдает все процедуры согласно действующему законодательству.

"Безвиз не отменяется. Наши международные коллеги из Европейского союза и Соединенных Штатов абсолютно открыто заявляют о необходимости проведения прозрачного конкурса. Мы придерживались всех процедур, которые прописаны в законодательстве Украины", - сказал Шмыгаль, подчеркнув, что отбор пройдет качественно и эффективно.Читайте такжеУ Зеленского резко ответили ЕС и США на критику конкурса в САП