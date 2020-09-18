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Шмыгаль отреагировал на заявления об отмене безвиза с Евросоюзом

18 сентября 2020, 14:03

В правительстве обещают, что конкурс на руководителя САП пройдет честно.

Шмыгаль
Отмены безвиза Украины с ЕС не будет - Шмыгаль / УНИАН

Безвизовый режим между Украиной с ЕС не будет отменен из-за ситуации с отбором нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Конкурс будет проведен максимально прозрачно и с соблюдением законодательных норм.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время часа вопросов правительству в ВР в пятницу, 18 сентября.

По его словам, в ЕС и США просят Киев обеспечить проведение честного конкурса на пост главы САП, тогда как Украина соблюдает все процедуры согласно действующему законодательству.

"Безвиз не отменяется. Наши международные коллеги из Европейского союза и Соединенных Штатов абсолютно открыто заявляют о необходимости проведения прозрачного конкурса. Мы придерживались всех процедур, которые прописаны в законодательстве Украины", - сказал Шмыгаль, подчеркнув, что отбор пройдет качественно и эффективно.Читайте такжеУ Зеленского резко ответили ЕС и США на критику конкурса в САП

  • Ранее в Европарламенте депутаты сделали ряд заявлений о том, что пренебрежение Киевом правилами отбора на пост руководителя САП может привести к лишению Украины безвизового режима с Евросоюзом и кредитного транша в размере 1,5 миллиарда евро.
  • Напомним, 21 августа глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий написал заявление об отставке. Причину своего ухода он называть не стал.
  • Как полагают журналисты, теперь пост главы САП может занять председатель комитета Рады по вопросам правовой политики, участник политической подгруппы в ТКГ по Донбассу Андрей Костин.

новости Украины САП безвиз Евросоюз Денис Шмыгаль
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