Шмыгаль отреагировал на заявления об отмене безвиза с Евросоюзом

В правительстве обещают, что конкурс на руководителя САП пройдет честно.
Безвизовый режим между Украиной с ЕС не будет отменен из-за ситуации с отбором нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Конкурс будет проведен максимально прозрачно и с соблюдением законодательных норм.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время часа вопросов правительству в ВР в пятницу, 18 сентября.
По его словам, в ЕС и США просят Киев обеспечить проведение честного конкурса на пост главы САП, тогда как Украина соблюдает все процедуры согласно действующему законодательству.
"Безвиз не отменяется. Наши международные коллеги из Европейского союза и Соединенных Штатов абсолютно открыто заявляют о необходимости проведения прозрачного конкурса. Мы придерживались всех процедур, которые прописаны в законодательстве Украины", - сказал Шмыгаль, подчеркнув, что отбор пройдет качественно и эффективно.Читайте такжеУ Зеленского резко ответили ЕС и США на критику конкурса в САП
- Ранее в Европарламенте депутаты сделали ряд заявлений о том, что пренебрежение Киевом правилами отбора на пост руководителя САП может привести к лишению Украины безвизового режима с Евросоюзом и кредитного транша в размере 1,5 миллиарда евро.
- Напомним, 21 августа глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий написал заявление об отставке. Причину своего ухода он называть не стал.
- Как полагают журналисты, теперь пост главы САП может занять председатель комитета Рады по вопросам правовой политики, участник политической подгруппы в ТКГ по Донбассу Андрей Костин.