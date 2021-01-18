У Зеленского назвали три главных задачи в отношениях с США

В Офисе президента надеются на развитие отношений с США во время пребывания при власти Джо Байдена.
Первоочередными задачами нашей страны в отношениях с США в наступившем году будут достижение мира на Донбассе, деоккупация Крыма и экономическое сотрудничество.
По словам заместителя руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в эфире телеканала 1+1, первой из трех главных задач в Украине является достижение мира на Донбассе.
"Это основной приоритет, о котором мы постоянно говорим… и надеемся, что этот приоритет останется в повестке дня и для демократической администрации", – подчеркнул Жовква.
Второй важной задачей в отношениях с США, по мнению замглавы ОП, является деоккупация Крыма и возврат его под контроль Украины. Власти хотят привлечь Штаты к этому процессу.
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Третьим приоритетным направлением должен оставаться экономический блок. Жовква отметил, что важно в 2021 году продолжать развивать отношения с ключевыми стратегическими партнерами.
"Нам нужно, несмотря на пандемию, наращивать товарооборот... Надо, чтобы мы продолжили реализацию тех же проектов, которые мы уже имеем", - сказал Игорь Жовква.
Он добавил, что эти проекты из энергетической сферы, аграрной и IT.
Крымская платформа - о чем ранее писал Главред:
- В МИД Украины перечислили пять приоритететоа в работе Крымской платформы.
- Президент Украины Владимир Зеленский 12 октября заявил, что он верит в успех переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, в результате которых аннексированный Крым и оккупированный Донбасс вернутся под политический контроль Киева.
- 26 октября в МИД Украины заявили, что США поддерживают деоккупацию Крыма и готовы принять участие в создании Крымской платформы по возвращению полуострова.
- Президент Турции Реджеп Эрдоган также выразил готовность Анкары присоединиться к переговорной площадке по вопросам аннексированного Крыма.