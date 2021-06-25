В МИД Украины отреагировали на продление ЕС санкций против России

МИД Украины отреагировал на санкции / ZN.UA

Украина приветствует решение лидеров Евросоюза продлить санкции против России до 2022 года, которые были введены в 2014-м в связи с оккупацией Крыма. Москва является стороной конфликта на Донбассе и должна неуклонно выполнять минские соглашения, сообщила в Twitter первый замглавы МИД Украины Эмине Джеппар.

"Приветствую политическое решение Европейского Совета продлить срок действия экономических санкций в отношении РФ до января 2022 года", - написала она.

Джеппар подчеркнула, что Россия как сторона конфликта на Донбассе должна неуклонно выполнить минские договоренности. Кроме того, по ее словам, Москва обязана отвести свои войска от границ Украины и вывести их с территории временно оккупированного Крыма.