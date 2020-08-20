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"В ж*пу такую дипломатию!" Делегат Украины в ТКГ жестко разнес Россию из-за Донбасса

20 августа 2020, 19:12

Делегат Донецка в ТКГ по Донбассу Сергей Гармаш не видит смысла в переговорах с Россией.

Минск переговоры
Переговоры в Минске - это фарс - делегат Украины в ТКГ / Цензор.НЕТ

Москва превратила Минские переговоры в настоящий фарс – все действия Кремля направлены не на достижение мира на Донбассе и передачу территорий под контроль Киева, а на интеграцию в Украину фактически "Л/ДНР", причем на своих условиях. Россия демонстрирует неподобающее поведение и пытается показать "представителей" ОРДЛО субъектами переговорного процесса. Если Запад хочет эффективных переговоров, они должны проводиться между Киевом, Москвой и ОБСЕ, а не с российскими представителями из ОРДЛО, которые на самом деле ничего не решают.

Об этом пишет представитель Украины от переселенцев, делегат Донецка в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш на своей странице в Facebook.

По его словам, позиция Москвы была четко видна на переговорах, которые состоялись в среду, 19 августа. Представители отдельных районов Донбасса на самом деле не обладают какими-либо полномочиями , которые им пытается придать Кремль.Читайте такжеУкраина даст согласие на русский язык на Донбассе: Кравчук озвучил главное условие

"Все ее действия, в том числе и перемирие, направлены только на это – узаконить в теле Украины раковую опухоль "русского мира". Вчера на ТКГ это было особенно заметно. Они уже открыто говорят о "делегации ОРДЛО", хотя ОРДЛО не являются членами ТКГ и соответственно не могут иметь в ней никакой делегации", - отметил журналист.

Кроме того, он призвал цивилизованное европейское сообщество обратить внимание на тот факт, что такие переговоры не приведут к миру на Донбассе – представители России от ОРДЛО элементарно ничего не решают и ни за что не несут ответственность.

"Диалог должен вестись между членами ТКГ, а не аватарами РФ из Донецка и Луганска, которые ничего не решают, а потому и не отвечают за свои действия", - утверждает Гармаш.

Напоследок представитель Донецка от переселенцев жестко добавил, что такой переговорный процесс является по-настоящему бессмысленным.

"Ещё раз: или нормальный диалог, или в жопу такую "дипломатию"! Называть чёрное белым я не буду! Но и выходить из процесса добровольно не стану, не ждите!" – подчеркнул Сергей Гармаш.Читайте такжеУкраина готова пойти на "формулу Штайнмайера" по Донбассу: в МИД назвали главное условие

Тем временем глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук рассказал, как инициатива Киева о создании свободной экономической зоны в регионе сможет помочь Украине вернуть отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

новости Украины Донбасс новости России ТКГ Сергей Гармаш
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