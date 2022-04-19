Чистый четверг 2022: приметы на 21 апреля и что нельзя делать

Что нельзя делать в чистый четверг 2022 / pixabay

21 апреля в 2022 году отмечается большой праздник Чистый четверг. Это важный день Страстной недели для православных христиан.

В народе его называют "чистым", поскольку перед праздником Воскресения Христова принято очищать душу молитвами, а тело водой.

Этот день обладает большой магической силой. В Чистый четверг чистоте отводиться главное место. Причем чистота должна осуществляться не только физически – уборка дома, купание, но и духовно – необходимо избавиться от плохих мыслей.

В Чистый четверг 2022 принято купаться до восхода солнца – именно в ранее время вода в водоемах и даже в водопроводе насыщается благодатной силой. Считается, что этот обычай помогает оставаться счастливым и успешным на целый год.

Еще одно важное занятие, что нужно делать на Чистый четверг – это печь куличи и паски. После уборки хозяйки ставят тесто, чтобы оно поднималось. А ближе к вечеру, прочитав все необходимые молитвы в Чистый четверг, приступают к праздничной выпечке. Если куличи получились пышные и вкусные, то год будет удачным.

Что нельзя делать 21 апреля в Чистый четверг

Нельзя в Чистый четверг устраивать застолья и веселиться.

Нельзя в Чистый четверг оставлять в доме грязь, иначе весь год пройдет в ссорах.

Нельзя после генеральной уборки в Чистый четверг убирать до самой Пасхи и несколько дней после.

Нельзя оставлять грязь в доме в Чистый четверг.

Нельзя готовить пасхальные куличи, пока дом не будет полностью убран и приведен в порядок.

Нельзя одалживать деньги в Чистый четверг.

Нельзя в Чистый четверг отдавать из дома ничего ценного.

Приметы на 21 апреля в Чистый четверг

Если орошая и солнечная погода в Чистый четверг, то будет теплая весна.

Если дождь идет в Чистый четверг, то ждать холода до лета.

Если убраться в Чистый четверг, что можно отыскать то, что давно искали.

Если оставить дом неубранным в Чистый четверг, то ждать проблем.

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