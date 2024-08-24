Очень плохая примета 24 августа: в какое время суток нельзя смотреть на Солнце

24 августа церковь почитает память святого мученика Евтихия. Как сообщает Главред, он был одним из величайших учеников апостола Иоанна Богослова. С самого детства он отличался ревностью к христианской вере. Евтихий был рукоположен во епископы апостолом Иоанном и служил в городе Севастии. Он активно проповедовал Евангелие, обращал многих язычников в христианство, исцелял больных и совершал другие чудеса.
Языческие власти постоянно преследовали Евтихия. Его даже несколько раз арестовывали и пытали. В какой-то момент его бросили в кипящий котел, но он чудом остался невредимым. В конце концов его обезглавили.
Что можно делать 24 августа
- В этот день можно устраивать женские посиделки. Ранее вдовы и незамужние девушки собирались вместе, занимались рукоделием и делились секретами.
- В этот день нужно помолиться. У святого стоит попросить заступничества перед Господом, крепкого здоровья и исцеления от болезней.
Что нельзя делать 24 августа
1. Нельзя 24 августа ходить в лес. Предки верили, что в этот день там бродит леший, который затянет в чащу.
2. Нельзя 24 августа брать в руки острые предметы. Вы будете рисковать получить травму.
3. Нельзя 24 августа отказывать в помощи нуждающимся. Иначе вы сами можете оказаться в трудной ситуации.
4. Нельзя 24 августа смотреть на восход Солнца. Предки верили, что это притянет к человеку беду.
Приметы 24 августа
- Если в этот день солнце закрыли черные тучи, то скоро придет похолодание.
- Если в этот день кричит синица, то скоро придет дождливая осень.
- Если в этот день идет дождь, то осень будет сухой.
- Если в этот день на дубе много желудей, то зима будет снежной и морозной.
Что стоит учитывать читателю
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