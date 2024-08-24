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Очень плохая примета 24 августа: в какое время суток нельзя смотреть на Солнце

Ангелина Подвысоцкая
24 августа 2024, 02:32
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Что можно делать 24 августа. Строгие приметы и запреты, которые защитят человека от беды.
приметы
Что нельзя делать 24 августа / фото: pomisna.info

24 августа церковь почитает память святого мученика Евтихия. Как сообщает Главред, он был одним из величайших учеников апостола Иоанна Богослова. С самого детства он отличался ревностью к христианской вере. Евтихий был рукоположен во епископы апостолом Иоанном и служил в городе Севастии. Он активно проповедовал Евангелие, обращал многих язычников в христианство, исцелял больных и совершал другие чудеса.

Языческие власти постоянно преследовали Евтихия. Его даже несколько раз арестовывали и пытали. В какой-то момент его бросили в кипящий котел, но он чудом остался невредимым. В конце концов его обезглавили.

Что можно делать 24 августа

  • В этот день можно устраивать женские посиделки. Ранее вдовы и незамужние девушки собирались вместе, занимались рукоделием и делились секретами.
  • В этот день нужно помолиться. У святого стоит попросить заступничества перед Господом, крепкого здоровья и исцеления от болезней.

Что нельзя делать 24 августа

1. Нельзя 24 августа ходить в лес. Предки верили, что в этот день там бродит леший, который затянет в чащу.

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2. Нельзя 24 августа брать в руки острые предметы. Вы будете рисковать получить травму.

3. Нельзя 24 августа отказывать в помощи нуждающимся. Иначе вы сами можете оказаться в трудной ситуации.

4. Нельзя 24 августа смотреть на восход Солнца. Предки верили, что это притянет к человеку беду.

Приметы 24 августа

  • Если в этот день солнце закрыли черные тучи, то скоро придет похолодание.
  • Если в этот день кричит синица, то скоро придет дождливая осень.
  • Если в этот день идет дождь, то осень будет сухой.
  • Если в этот день на дубе много желудей, то зима будет снежной и морозной.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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