Приметы на 17 декабря: что нельзя делать в день Варвары и как не попасть в беду

Что нельзя делать в день Варвары 17 декабря / pixabay

17 декабря церковь почитает память великомученицы Варвары Илиопольской. Святая защищала людей от насильственной и внезапной смерти.

С самого утра, 17 декабря, стоит посетить церковь и молиться о здоровье и благополучие святой Варваре.

У святой Варвары принято просить помощи и о здоровье детей. А те, кто не мог забеременеть, обращались за таким чудом.

Обычно, с этого дня начинались сильные морозы и метели, потому люди старались проверить свое жилище и устранить неполадки.

Что нельзя делать 17 декабря в день святой Варвары

Нельзя уходить далеко из дома и воздержаться от дальних поездок.

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Нельзя 17 декабря женщинам долго трудиться. С давних времен считалось, что вместо домашних хлопот лучше уделить время семье.

Нельзя ссориться и ругаться 17 декабря. В доме могут быть весь год ссоры и обиды.

Приметы на 17 декабря в день святой Варвары

Если за окном мороз, то холодная погода продлится еще долго.

Если красный закат 17 декабря, то будет ясной погода.

Если облачная погода 17 декабря, то скоро будет снегопад.

Если погода ясная и безоблачная, то ожидаются морозы.

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