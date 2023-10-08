УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Рецепты

После рецепта быстрых лепешек с сыром на сковороде ты выбросишь хлеб: вот в чем секрет вкуснятины

Лидия Неплях
8 октября 2023, 08:20 обновлено 8 октября, 08:20
Лепешки с сыром на сковороде на воде - это не только быстро, но и полезно, ведь жарятся они без масла.
Время приготоления Время приготовления: 30 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Кухня Кухня Кавказская
Лепешки с зеленью и сыром
Лепешки с зеленью и сыром / Коллаж Главред, фото скриншот TikTok (baking.and.more4u)

Если у вас закончился хлеб, а идти в магазин неохота, приготовьте вместо него, тонкие лепешки с зеленью и сыром. Их можно подавать как к первому блюду, так и делать в их шаурму.

Лепешки с твердым сыром на сковороде - рецепт

Ингредиенты:

  • 300 г муки
  • 170 мл кипятка
  • 2/3 ч.л соли
  • 2 ст.л растительного масла
  • 50 г сливочного масла
  • пучок зелени
  • 100 г сыра

Приготовление: К просеянной муке добавляем соль, масло и вливаем охлажденный кипяток. Смешиваем тесто, сначала ложкой, затем руками вымешиваем 10 минут до эластичного состояния. Накрываем пищевой пленкой и оставляем отдохнуть на 30 минут.

видео дня

После этого делим тесто на равные части и формируем шарики. Накрываем тесто пищевой пленкой, чтобы оно не обветрилось. Каждый шарик хорошо раскатать, смазать сливочным маслом, посыпать зеленым луком и натертым сыром. Плотно заворачиваем тесто в рулет, рулет завернуть улиткой, как на видео, раскатать в блинчик. Повторить то же самое с другими кусками теста. Пожарить на среднем огне с двух сторон без масла.

Смотрите, как приготовить тонкие лепешки с зеленью и сыром:

Больше рецептов:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
рецепты закуски
Реклама

Главное за день

РФ хочет использовать войну в Израиле против Украины: в ISW объяснили замысел Кремля

РФ хочет использовать войну в Израиле против Украины: в ISW объяснили замысел Кремля

08:28 Украина
Кризис в США ставит Украину под угрозу

Кризис в США ставит Украину под угрозу

08:15 Мнения
Израиль заявил о начале "долгой и тяжелой войны": Сектор Газа объявили закрытой зоной

Израиль заявил о начале "долгой и тяжелой войны": Сектор Газа объявили закрытой зоной

07:47 Мир
Все главные новости

Последние новости

08:34

Территории "в обмен" на мир: Трамп разразился "инициативой" по войне

08:28

РФ хочет использовать войну в Израиле против Украины: в ISW объяснили замысел Кремля

08:20

После рецепта быстрых лепешек с сыром на сковороде ты выбросишь хлеб: вот в чем секрет вкуснятины

08:15

Кризис в США ставит Украину под угрозумнение

07:47

Израиль заявил о начале "долгой и тяжелой войны": Сектор Газа объявили закрытой зоной

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

06:55

Нужно найти быка на картинке за 15 секунд: загадка для самых внимательных

06:35

Аннушка уже пролила масло: атака на Израиль - всего лишь подготовительный шагмнение

06:35

Как правильно говорить – "поїзд" или "потяг": Авраменко поставил точку в дилеммеВидео

05:30

Жесткая тренировка на все тело: 6 упражнений на 16 мин, которые принесут идеальный результатВидео

Реклама
03:10

Как научить собаку давать лапу: вы будете поражены результатом

02:28

"Мятеж Пригожина" был постановкой: Свитан рассказал, к чему это привелоВидео

01:30

Угроза ядерного удара РФ: эксперт спрогнозировал неожиданный ответ Запада

07 октября, суббота
23:57

Байден будет просить Конгресс дать 100 млрд долларов помощи Украине – The Telegraph

23:30

Проснулись от сирен: Галкин рассказал, как переживает атаку на Израиль

23:05

В сети появилось фото сына путиниста Баскова

22:41

Этот чудо рецепт готовили всегда в СССР: 1 ложка в день, и осенью болеть никто не будетВидео

22:24

В Грозе попрощались с супругами, которые погибли во время жестокого удара РФ по кафе

22:01

В Израиле могла погибнуть украинка, еще двух наших граждан ищут – ЗеленскийВидео

21:24

Ситуация в Израиле значительно серьезнее, чем может казатьсямнение

21:16

НАТО ограничено в ответе на действия России в Черном море – Bloomberg

Реклама
21:00

Это настолько вкусно, удержаться невозможно: идеальная осенняя закуска за 2 минуты - рецепт

20:57

ХАМАС жестоко обстреливает Тель-Авив: число жертв в Израиле достигло 150Видео

20:27

Эскалация между Израилем и Газой: промежуточные выводымнение

20:07

"Как на лесоповале": Волочкову высмеяли за ее репетиции перед большим шоу

20:07

Войска Израиля вошли во все города возле сектора Газа: детали

19:59

"Убитые горем": Байден эмоционально отреагировал на войну в Израиле

19:19

Бруно Марс не выходит на связь в обстрелянном Тель-Авиве

19:14

"Враг пытается уцепиться за железную дорогу": в ВСУ раскрыли тяжелую ситуацию под Бахмутом

19:10

Что нового предложил диктатор россиянаммнение

18:54

В Крыму взрывы: над Джанкоем поднимается дым

18:28

"Трудная задача": армия Украины может освободить Крым с помощью двух путей

18:19

Пугачева и Галкин не выходят на связь из Израиля: россияне начали злорадствовать

18:19

Добрынин впервые объяснил развод с блогершей КвитковойВидео

18:02

Пентагон в ближайшие дни обеспечит Израиль всем необходимым для самообороны

17:47

"До конца дня в Израиле не останется живых террористов": представитель ЦАХАЛ

17:14

Дожди будут лить по всей Украине: синоптики предупредили об опасной погоде

17:13

Число погибших возросло: в Израиле сообщили о количестве убитых палестинцами

17:13

Как венчание влияет на брак: что необходимо знать о таинстве

16:40

"Это страшный исторический момент": идет начало новой войны - прогноз астрологов

16:11

Яркий фейерверк на Запорожье: HIMARS ВСУ взорвал мощную ТОС вместе с экипажем РФВидео

Реклама
16:06

Ты хранишь его неправильно: профессиональный пекарь рассказала, где держать хлеб, чтобы он всегда был свежим

16:02

СБУ задержала "на горячем" депутата, кума Медведчука: в чем его обвиняютФотоВидео

16:01

Доверие народа не вернуть: после позора Потап выпустил новую украинскую песню

15:20

Жуткая хэллоуинская головоломка: найди летучую мышь среди котиков всего за 28 секунд

15:16

"Из-за РФ мир погружается в хаос": Подоляк отреагировал на события в Израиле

14:58

"Террор - это преступление против мира": Зеленский отреагировал на атаку на Израиль

14:50

ВСУ уничтожили под Бахмутом майора РФ – командира штурмового батальона врага

14:38

Израиль в огне, много убитых: все подробности атаки боевиков ХАМАС и начале войныВидео

14:34

Корзины будут полными за считаные часы: как быстро растут разные грибы после дождя

13:51

Звезда Женского Квартала намекнула на отношения с известным певцом

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Православный календарь 2023С днем рождения подругеКалендарь 2023
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять