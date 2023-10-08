После рецепта быстрых лепешек с сыром на сковороде ты выбросишь хлеб: вот в чем секрет вкуснятины

Лепешки с сыром на сковороде на воде - это не только быстро, но и полезно, ведь жарятся они без масла.

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Лепешки с зеленью и сыром / Коллаж Главред, фото скриншот TikTok (baking.and.more4u)

Если у вас закончился хлеб, а идти в магазин неохота, приготовьте вместо него, тонкие лепешки с зеленью и сыром. Их можно подавать как к первому блюду, так и делать в их шаурму.

Лепешки с твердым сыром на сковороде - рецепт

Ингредиенты:

300 г муки

170 мл кипятка

2/3 ч.л соли

2 ст.л растительного масла

50 г сливочного масла

пучок зелени

100 г сыра

Приготовление: К просеянной муке добавляем соль, масло и вливаем охлажденный кипяток. Смешиваем тесто, сначала ложкой, затем руками вымешиваем 10 минут до эластичного состояния. Накрываем пищевой пленкой и оставляем отдохнуть на 30 минут.

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После этого делим тесто на равные части и формируем шарики. Накрываем тесто пищевой пленкой, чтобы оно не обветрилось. Каждый шарик хорошо раскатать, смазать сливочным маслом, посыпать зеленым луком и натертым сыром. Плотно заворачиваем тесто в рулет, рулет завернуть улиткой, как на видео, раскатать в блинчик. Повторить то же самое с другими кусками теста. Пожарить на среднем огне с двух сторон без масла.

Смотрите, как приготовить тонкие лепешки с зеленью и сыром:

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