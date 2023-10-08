После рецепта быстрых лепешек с сыром на сковороде ты выбросишь хлеб: вот в чем секрет вкуснятины

Если у вас закончился хлеб, а идти в магазин неохота, приготовьте вместо него, тонкие лепешки с зеленью и сыром. Их можно подавать как к первому блюду, так и делать в их шаурму.
Лепешки с твердым сыром на сковороде - рецепт
Ингредиенты:
- 300 г муки
- 170 мл кипятка
- 2/3 ч.л соли
- 2 ст.л растительного масла
- 50 г сливочного масла
- пучок зелени
- 100 г сыра
Приготовление: К просеянной муке добавляем соль, масло и вливаем охлажденный кипяток. Смешиваем тесто, сначала ложкой, затем руками вымешиваем 10 минут до эластичного состояния. Накрываем пищевой пленкой и оставляем отдохнуть на 30 минут.
После этого делим тесто на равные части и формируем шарики. Накрываем тесто пищевой пленкой, чтобы оно не обветрилось. Каждый шарик хорошо раскатать, смазать сливочным маслом, посыпать зеленым луком и натертым сыром. Плотно заворачиваем тесто в рулет, рулет завернуть улиткой, как на видео, раскатать в блинчик. Повторить то же самое с другими кусками теста. Пожарить на среднем огне с двух сторон без масла.
Смотрите, как приготовить тонкие лепешки с зеленью и сыром:
@baking.and.more4u Коржики із зеленню та сиром ? Виходять дуже схожі на лаваш з начинкою ? ІНГРЕДІЄНТИ • 300 г борошна • 170 мл окропу • 2/3 чл солі • 2 стл рослинної олії • 50 г вершкового масла • пучок зелені (у мене була зелена цибулька) • ~100 г сиру #рецепти#рецептиукраїнською#коржики#коржикирецепт#коржикизначинкою#коржикизсиром#коржикитоп#млинці#млинцірецепт#млинцізсиром#млинціззеленню#млинцізначинкою#перепічка#перепічкарецепт#рецепткоржівнакефірі#рецепткоржиков#коржикрецепт#пляцкирецепти#пляцкинафуршет#лаваш#лавашзначинкою#лавашзсиром#лавашрецепт#лавашнасковороді#коржикинаводі#сніданок#перекус#пп#ппрецепт#рецептинакожендень#кулінарія#кулінарнийблог#фудблог#фудблогер#фудблогукраїнською#фудблогукраїна♬ Caramel Latte - Prod. By Rose
Больше рецептов:
- Будут радовать всю зиму: как засолить и замариновать рыжики в домашних условиях, 4 способа
- Ты забудешь навсегда о картошке-фри: рецепт жареных картофельных палочек за 20 минут
- В точности как "Киндер": радуем детей легендарным шоколадным тортом Milk Slice