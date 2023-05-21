От него оторваться невозможно: недорогой и очень вкусный торт без выпечки за 15 минут - рецепт

Вкусный тортик без выпечки можно приготовить быстро и легко. Всего несколько минут вашего времени и безупречный десерт будет на вашем столе.
Такой торт разметают с тарелок за 2 минуты. Готовить торт без выпечки можно с любыми ягодами. Хорошо подойдет замороженная вишня и даже голубика. Или свежие ягоды клубники.
Торт без выпечки за 15 минут - быстрый рецепт
Вам понадобится:
- Печенье (к чаю или кофе) - 250 гр
- Ягоды (клубника, вишня) - 280 гр
- Сахар - 20 гр
- Лимонный сок - 1 большая ложка
- Кукурузный крахмал - 15 гр
- Шоколад для посыпки
Сметанный крем - рецепт
Вам понадобится:
- Сметана 25% - 380 гр
- Сливочное масло - 50 гр
- Яйца - 2 шт
- Сахар - 100 гр
- Соль
Любые ягоды можно разморозить. Переложить в кастрюлю и добавить лимонный сок, сахар и крахмал.
Помешиваем ягоды на маленьком огне до полного загустения.
Далее готовим вкусный крем.
Яйца, сахар, кукурузный крахмал, щепотку соли и сметану соединить в кастрюле.
Варим на маленьком огне сметанный крем до загустения и снимаем с плиты.
Добавляем кусочек масла и перемешиваем все. Крем обязательно охладить.
Далее переложить сметанный крем кондитерский пакет.
В большую форму заполняем печеньем, далее ягоды вишни или клубники, и добавляем сметанный крем.
Так получают 2-3 слоя торт а без выпечки.
Верхний слой красиво смазать сметанным кремом.
Шоколад натереть на мелкой терке и посыпать торт.
Отправить в холодильник, если есть время, на несколько часов.
Смотрите видео, как готовить шоколадный торт без выпечки:
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