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От него оторваться невозможно: недорогой и очень вкусный торт без выпечки за 15 минут - рецепт

Мария Тупик
21 мая 2023, 10:45 обновлено 21 мая, 10:58
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Безумно вкусный ягодный торт без выпечки самый вкусный и недорогой рецепт для любого праздника.
Время приготоления Время приготовления: 15 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Порции Порции 9 порции
Кухня Кухня интернациональная
Торт без выпечки рецепт
Быстрый торт без выпечки рецепт / ua.depositphotos.com

Вкусный тортик без выпечки можно приготовить быстро и легко. Всего несколько минут вашего времени и безупречный десерт будет на вашем столе.

Такой торт разметают с тарелок за 2 минуты. Готовить торт без выпечки можно с любыми ягодами. Хорошо подойдет замороженная вишня и даже голубика. Или свежие ягоды клубники.

Торт без выпечки за 15 минут - быстрый рецепт

Вам понадобится:

видео дня
  • Печенье (к чаю или кофе) - 250 гр
  • Ягоды (клубника, вишня) - 280 гр
  • Сахар - 20 гр
  • Лимонный сок - 1 большая ложка
  • Кукурузный крахмал - 15 гр
  • Шоколад для посыпки

Сметанный крем - рецепт

Вам понадобится:

  • Сметана 25% - 380 гр
  • Сливочное масло - 50 гр
  • Яйца - 2 шт
  • Сахар - 100 гр
  • Соль

Любые ягоды можно разморозить. Переложить в кастрюлю и добавить лимонный сок, сахар и крахмал.

Помешиваем ягоды на маленьком огне до полного загустения.

Как приготовить вкусный торт без выпечки
Как приготовить вкусный торт без выпечки / instagram/yummy.lera

Далее готовим вкусный крем.

Яйца, сахар, кукурузный крахмал, щепотку соли и сметану соединить в кастрюле.

Сметанный крем рецепт
Сметанный крем рецепт / instagram/yummy.lera

Варим на маленьком огне сметанный крем до загустения и снимаем с плиты.

Добавляем кусочек масла и перемешиваем все. Крем обязательно охладить.

Далее переложить сметанный крем кондитерский пакет.

В большую форму заполняем печеньем, далее ягоды вишни или клубники, и добавляем сметанный крем.

Торт из печенья самый быстрый рецепт
Торт из печенья самый быстрый рецепт / instagram/yummy.lera

Так получают 2-3 слоя торт а без выпечки.

Верхний слой красиво смазать сметанным кремом.

Шоколад натереть на мелкой терке и посыпать торт.

Торт без выпечки должен пропитаться в холодильнике 5 часов
Торт без выпечки должен пропитаться в холодильнике 5 часов / instagram/yummy.lera

Отправить в холодильник, если есть время, на несколько часов.

Смотрите видео, как готовить шоколадный торт без выпечки:

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