От него оторваться невозможно: недорогой и очень вкусный торт без выпечки за 15 минут - рецепт

Безумно вкусный ягодный торт без выпечки самый вкусный и недорогой рецепт для любого праздника.

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Быстрый торт без выпечки рецепт / ua.depositphotos.com

Вкусный тортик без выпечки можно приготовить быстро и легко. Всего несколько минут вашего времени и безупречный десерт будет на вашем столе.

Такой торт разметают с тарелок за 2 минуты. Готовить торт без выпечки можно с любыми ягодами. Хорошо подойдет замороженная вишня и даже голубика. Или свежие ягоды клубники.

Торт без выпечки за 15 минут - быстрый рецепт

Вам понадобится:

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Печенье (к чаю или кофе) - 250 гр

Ягоды (клубника, вишня) - 280 гр

Сахар - 20 гр

Лимонный сок - 1 большая ложка

Кукурузный крахмал - 15 гр

Шоколад для посыпки

Сметанный крем - рецепт

Вам понадобится:

Сметана 25% - 380 гр

Сливочное масло - 50 гр

Яйца - 2 шт

Сахар - 100 гр

Соль

Любые ягоды можно разморозить. Переложить в кастрюлю и добавить лимонный сок, сахар и крахмал.

Помешиваем ягоды на маленьком огне до полного загустения.

Как приготовить вкусный торт без выпечки / instagram/yummy.lera

Далее готовим вкусный крем.

Яйца, сахар, кукурузный крахмал, щепотку соли и сметану соединить в кастрюле.

Сметанный крем рецепт / instagram/yummy.lera

Варим на маленьком огне сметанный крем до загустения и снимаем с плиты.

Добавляем кусочек масла и перемешиваем все. Крем обязательно охладить.

Далее переложить сметанный крем кондитерский пакет.

В большую форму заполняем печеньем, далее ягоды вишни или клубники, и добавляем сметанный крем.

Торт из печенья самый быстрый рецепт / instagram/yummy.lera

Так получают 2-3 слоя торт а без выпечки.

Верхний слой красиво смазать сметанным кремом.

Шоколад натереть на мелкой терке и посыпать торт.

Торт без выпечки должен пропитаться в холодильнике 5 часов / instagram/yummy.lera

Отправить в холодильник, если есть время, на несколько часов.

Смотрите видео, как готовить шоколадный торт без выпечки:

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