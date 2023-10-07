Этот чудо рецепт готовили всегда в СССР: 1 ложка в день, и осенью болеть никто не будет

В советское время всегда готовили различные заготовки на зиму. Вот только многие хозяйки издавна заготавливали эту чудо смесь из сухофруктов и меда, которая позволяла родным не болеть.
Настоящая витаминная бомба - паста Амосова. Именно она спасала всех в осенне-зимний период от простуд.
Такие продукты очень полезны для нашего организма: изюм, курага, орехи, чернослив, мед.
Самая вкусная смесь от простуды Паста Амосова - рецепт
Вам понадобится:
- Лимон - 1 шт
- Курага - 120 гр
- Изюм - 120 гр
- Чернослив - 120 гр
- Орехи грецкие - 50 гр
- Миндаль и кешью - 50 гр
- Мед (акация или гречневый) - 5 столовых ложек
Под проточной водой хорошо промыть чернослив, курагу и изюм.
Залить теплой водой сухофрукты на 20 минут.
Грецкие орехи обязательно промыть и замочить в холодной воде. Миндаль и кешью промывать не нужно.
Чтобы с лимона ушла вся горечь, обдайте его кипятком и оставьте на 15 минут.
С лимона убрать все косточки и порезать на кусочки.
В блендер добавить лимон, изюм, курагу, чернослив, грецкие орехи, миндаль, кешью и хорошо измельчить.
Также это можно сделать в мясорубке. Залить сухофрукты медом и хорошо перемешать.
Разложить пасту Амосова по чистым банкам и хранить в холодильнике.
Как правильно есть смесь из сухофруктов осенью и зимой
Специалисты советуют принимать по 1 столовой ложке пасты из сухофруктов. Детям можно давать по 1 чайной ложке в день с чаем.
Смотрите видео, как готовить пасту Амосова из сухофруктов
Читайте также:
- Это самая ходовая закуска, которую сметают со стола за 2 минуты: рецепт изумительного блюда
- Варенье из этого овоща станет хитом вашей семьи: рецепт фантастического джема
- Это настолько вкусно, удержаться невозможно: идеальная осенняя закуска за 2 минуты