Этот чудо рецепт готовили всегда в СССР: 1 ложка в день, и осенью болеть никто не будет

Рецепт витаминной бомбы, которую готовили в СССР. Паста амосова рецепт, который спасает от простуды.

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Витаминная смесь из сухофрутов рецепт / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

В советское время всегда готовили различные заготовки на зиму. Вот только многие хозяйки издавна заготавливали эту чудо смесь из сухофруктов и меда, которая позволяла родным не болеть.

Настоящая витаминная бомба - паста Амосова. Именно она спасала всех в осенне-зимний период от простуд.

Такие продукты очень полезны для нашего организма: изюм, курага, орехи, чернослив, мед.

Самая вкусная смесь от простуды Паста Амосова - рецепт

Вам понадобится:

Лимон - 1 шт

Курага - 120 гр

Изюм - 120 гр

Чернослив - 120 гр

Орехи грецкие - 50 гр

Миндаль и кешью - 50 гр

Мед (акация или гречневый) - 5 столовых ложек

Под проточной водой хорошо промыть чернослив, курагу и изюм.

Залить теплой водой сухофрукты на 20 минут.

Грецкие орехи обязательно промыть и замочить в холодной воде. Миндаль и кешью промывать не нужно.

Чтобы с лимона ушла вся горечь, обдайте его кипятком и оставьте на 15 минут.

С лимона убрать все косточки и порезать на кусочки.

В блендер добавить лимон, изюм, курагу, чернослив, грецкие орехи, миндаль, кешью и хорошо измельчить.

Также это можно сделать в мясорубке. Залить сухофрукты медом и хорошо перемешать.

Разложить пасту Амосова по чистым банкам и хранить в холодильнике.

Как правильно есть смесь из сухофруктов осенью и зимой

Специалисты советуют принимать по 1 столовой ложке пасты из сухофруктов. Детям можно давать по 1 чайной ложке в день с чаем.

Смотрите видео, как готовить пасту Амосова из сухофруктов

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