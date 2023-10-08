Этот давно забытый салат Дамское счастье покорит всех: рецепт без грамма майонеза

Готовим вкуснейший салат Дамское счастье, от которого оторваться уже просто невозможно. Секрет рецепта заключается в том, что его готовят без грамма майонеза.
Салат получается очень легким и сытным. Гости точно оценят этот давно забытый рецепт блюда.
Просто и изумительный салат Дамское счастье - рецепт
Вам понадобится:
- Филе куриное отварное или копченое - 300 гр
- Морковь отварная - 3 шт
- Соленые огурцы - 2 шт
- Яйца - 3 шт
- Соль
- Сметана - 3 столовых ложки
- Оливковое масло - 2 столовых ложки
- Горчица - 1 ложка
- Укроп - 1 пучок
Соленые огурчики порезать кубиками или соломкой и отправить в глубокую тарелку.
Далее нарезать отварное куриное филе или копченое кубиками.
Отварную морковь почистить и порезать кубиками.
Отварить яйца до полной готовности, разрезать на пополам и достать все желтки.
Желтки измельчить вилкой, белки порезать кубиками.
К желткам добавить немного соли, оливковое масло, сметану, горчицу и укроп мелко порезанный.
Хорошо перемешать заправку к салату до однородного состояния.
Далее смешать огурцы, белки, куриное филе, морковку и полить салат нашей вкуснейшей заправкой.
Салат Дамское счастье хорошо перемешать.
Можно дать настояться в холодильнике или сразу подавать к столу. Также можно добавить немного темных сухариков.
Смотрите видео, как готовить салат Дамское счастье:
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