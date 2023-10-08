Этот давно забытый салат Дамское счастье покорит всех: рецепт без грамма майонеза

Бомбический салат с куриным филе. Изумительный рецепт, который понравится всем.

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Рецепт салата с куриным филе / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Готовим вкуснейший салат Дамское счастье, от которого оторваться уже просто невозможно. Секрет рецепта заключается в том, что его готовят без грамма майонеза.

Салат получается очень легким и сытным. Гости точно оценят этот давно забытый рецепт блюда.

Просто и изумительный салат Дамское счастье - рецепт

Вам понадобится:

Филе куриное отварное или копченое - 300 гр

Морковь отварная - 3 шт

Соленые огурцы - 2 шт

Яйца - 3 шт

Соль

Сметана - 3 столовых ложки

Оливковое масло - 2 столовых ложки

Горчица - 1 ложка

Укроп - 1 пучок

Соленые огурчики порезать кубиками или соломкой и отправить в глубокую тарелку.

Далее нарезать отварное куриное филе или копченое кубиками.

Отварную морковь почистить и порезать кубиками.

Отварить яйца до полной готовности, разрезать на пополам и достать все желтки.

Желтки измельчить вилкой, белки порезать кубиками.

К желткам добавить немного соли, оливковое масло, сметану, горчицу и укроп мелко порезанный.

Хорошо перемешать заправку к салату до однородного состояния.

Далее смешать огурцы, белки, куриное филе, морковку и полить салат нашей вкуснейшей заправкой.

Салат Дамское счастье хорошо перемешать.

Можно дать настояться в холодильнике или сразу подавать к столу. Также можно добавить немного темных сухариков.

Смотрите видео, как готовить салат Дамское счастье:

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