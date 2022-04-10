Превосходный пасхальный кулич, который получится у каждого: готовить очень просто и быстро

Готовим с нами вкуснейший кулич на Пасху 2022.
Совсем скоро православные будут отмечать большой и светлый праздник - Пасха 2022. К этому дню готовятся очень трепетно. Хозяйки собирают всю семью и пекут куличи, красят яйца и готовят вкусные угощения.
Рецептов пасхального кулича есть очень много. Мы расскажем удивительно простой рецепт кулича, который сможет приготовить любой.
Пасхальное чудо - именно так называется наш рецепт кулича.
Кулич на Пасху - рецепт
Вам понадобится:
- Мука - 350 гр
- Дрожжи - 1 пакетик
- Теплое молоко - 120 мл
- Сахар - 50 гр
- Соль - 1 чайная ложка
- Яйца - 2 штуки
- Желток - 1 штука
- Сливочное масло - пол пачки
- Лимон - 1 штука
Нагреть молоко и развести в нем дрожжи, добавить сахар 1 чайную ложку и поставить в теплую духовку.
Муку разделить на две части. Просеять одну часть с сахаром и солью, делаем небольшое углубление и выливаем туда молоко и дрожжи.
Далее разбиваем комнатной температуры яйца и перемешиваем ложкой.
Лимонную цедру натереть на мелкой терке, добавляем к тесту.
Далее оставшуюся муку и размягченное сливочное масло.
Вымешивать тесто на кулич, пока оно не будет отставать от рук.
Скачать в шарик, переложить в миску и накрыть полотенцем.
Оставляем в теплом месте на 30 минут.
Разделить тесто на 4 равных части.
Смазать формочки для кулича маслом, переложить тесто и смазать желтком.
Выпекать паску в духовке при 180 градусов до золотистой корочки.
Читайте также:
- Самый вкусный весенний салат за 5 минут всего из двух ингредиентов: готовить очень просто
- Что готовят на Благовещение Пресвятой Богородицы 2022: три самых простых и быстрых рецепта рыбы
- Восхитительно вкусный рецепт ленивых хачапури, которые могут заменить хлеб: готовить всего 7 минут