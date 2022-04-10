Превосходный пасхальный кулич, который получится у каждого: готовить очень просто и быстро

Рецепт кулича на Пасху 2022 / ua.depositphotos.com

Совсем скоро православные будут отмечать большой и светлый праздник - Пасха 2022. К этому дню готовятся очень трепетно. Хозяйки собирают всю семью и пекут куличи, красят яйца и готовят вкусные угощения.

Рецептов пасхального кулича есть очень много. Мы расскажем удивительно простой рецепт кулича, который сможет приготовить любой.

Пасхальное чудо - именно так называется наш рецепт кулича.

Кулич на Пасху - рецепт

Вам понадобится:

Мука - 350 гр

Дрожжи - 1 пакетик

Теплое молоко - 120 мл

Сахар - 50 гр

Соль - 1 чайная ложка

Яйца - 2 штуки

Желток - 1 штука

Сливочное масло - пол пачки

Лимон - 1 штука

Нагреть молоко и развести в нем дрожжи, добавить сахар 1 чайную ложку и поставить в теплую духовку.

Муку разделить на две части. Просеять одну часть с сахаром и солью, делаем небольшое углубление и выливаем туда молоко и дрожжи.

Далее разбиваем комнатной температуры яйца и перемешиваем ложкой.

Лимонную цедру натереть на мелкой терке, добавляем к тесту.

Далее оставшуюся муку и размягченное сливочное масло.

Вымешивать тесто на кулич, пока оно не будет отставать от рук.

Как готовить паску рецепт / ua.depositphotos.com

Скачать в шарик, переложить в миску и накрыть полотенцем.

Оставляем в теплом месте на 30 минут.

Разделить тесто на 4 равных части.

Смазать формочки для кулича маслом, переложить тесто и смазать желтком.

Выпекать паску в духовке при 180 градусов до золотистой корочки.

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