Салат Божественное наслаждение: уникальный и забытый рецепт из 90-х

Салат, от которого все будут в полном восторге. Салат с сардинами рецепт очень простой.

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Очень вкусный салат с сардинами рецепт / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Готовим изумительный салат с сардинами. Очень вкусный рецепт, который готовили в 90-х почти все хозяйки.

Такой рыбный салат назвали Божественное наслаждение, поскольку его готовить просто, а вкус изысканный.

Сардины придают такому салату очень необычный вкус.

Самый вкусный и легкий салат из 90-х годов - рецепт

Вам понадобится:

Сардины - 1 банка

Кукуруза - 50 гр

Соленые огурцы - 3 шт

Лук - 1 шт

Яйца отварные - 3 шт

Масло для жарки

Зелень

Майонез

Яйца предварительно отварить, остудить и почистить. Порезать кубиками яйца и отправить в салатник.

Лук мелко порезать и обжарить до золотистой корочки. Немного остудить и добавить к яйцам.

Банку с сардинами открыть, слить все масло, с сардин удалить кости и порезать на крупные кусочки.

Огурцы порезать кубиками, добавить в салат.

Как готовить салат с рыбной консервой рецепт / depositphotos.com/ua

4 столовых ложки кукурузы также добавить в салат, перемешиваем аккуратно салат, чтобы кусочки сардины не развалились.

Добавить немного майонеза и еще раз перемешать.

Мелко порезать укроп и петрушку и посыпать салат перед подачей.

Смотрите видео, как готовить салат с сардинами:

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