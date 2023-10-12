Салат Божественное наслаждение: уникальный и забытый рецепт из 90-х

Готовим изумительный салат с сардинами. Очень вкусный рецепт, который готовили в 90-х почти все хозяйки.
Такой рыбный салат назвали Божественное наслаждение, поскольку его готовить просто, а вкус изысканный.
Сардины придают такому салату очень необычный вкус.
Самый вкусный и легкий салат из 90-х годов - рецепт
Вам понадобится:
- Сардины - 1 банка
- Кукуруза - 50 гр
- Соленые огурцы - 3 шт
- Лук - 1 шт
- Яйца отварные - 3 шт
- Масло для жарки
- Зелень
- Майонез
Яйца предварительно отварить, остудить и почистить. Порезать кубиками яйца и отправить в салатник.
Лук мелко порезать и обжарить до золотистой корочки. Немного остудить и добавить к яйцам.
Банку с сардинами открыть, слить все масло, с сардин удалить кости и порезать на крупные кусочки.
Огурцы порезать кубиками, добавить в салат.
4 столовых ложки кукурузы также добавить в салат, перемешиваем аккуратно салат, чтобы кусочки сардины не развалились.
Добавить немного майонеза и еще раз перемешать.
Мелко порезать укроп и петрушку и посыпать салат перед подачей.
Смотрите видео, как готовить салат с сардинами:
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