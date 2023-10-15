На столе и капли не останется: это самый любимый салат всех мужчин - рецепт

Готовим вкуснейший новый салат, который так обожают мужчины. Вы точно удивите таким рецептом своих любимых.
Салат называется "Немецкий рай". Такой рецепт можно готовить на праздничный стол или на каждый день.
Вкус очень изысканный и невероятно пикантный.
Немецкий салат с картошкой - рецепт
Вам понадобится:
- Картошка - 5 шт среднего размера
- Масло (оливковое) - 2 столовых ложки
- Петрушка
- Черный перец
- Соль
- Лимонный сок
- Соленые огурцы - 5 шт
- Колбаса копченая или куриное филе - 180 гр
- Лук - 1 шт
- Майонез
Картошку выбираем среднего размера, хорошо помыть и отварить в мундире до готовности.
Остудить картофель, почистить и порезать кубиками.
Отправить в салатник, добавить 2 столовых ложки оливкового масла или растительного с запахом.
Помыть и мелко порезать петрушку, можно для вкуса кинзу. Добавить к картошке и перемешать.
Далее добавить соль и немного перца.
Отрезаем попки у соленых огурцов, нарезаем мелкими кубиками и добавляем в салат.
Далее порезать соломкой копченую колбасу или куриное филе по вкусу.
Мелко порезать половинку салатного лука в салат.
Добавляем майонез, лимонный сок 1 столовую ложку и по вкусу 1 чайную ложку французской горчицы.
Хорошо перемешать салат, но аккуратно, чтобы картошка не развалилась.
Поставить в холодильник на 20-30 минут, чтобы салат настоялся и подавать к столу. Можно немного посыпать тертым сыром Пармезан.
Смотрите видео, как готовить салат Немецкий рай:
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