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Восхитительно вкусный рецепт ленивых хачапури, которые могут заменить хлеб: готовить всего 7 минут

7 апреля 2022, 16:00

Невероятные и хрустящие хачапури на сковороде.

хачапури
Хачапури на сковороде рецепт / ua.depositphotos.com

Каждая хозяйка любит побаловать своих близких вкусными блюдами. Хачапури любят практически все. Это универсальная выпечка, которую можно готовить дома.

Такой рецепт хачапури на сковороде точно будет полезен вам. Готовить ленивый хачапури очень просто, всего несколько минут вашего времени и восхитительная грузинская выпечка у вас на столе.

Готовим хачапури по особому рецепту.

Ленивый хачапури - рецепт

Вам понадобится:

  • Мука - 5 столовых ложек
  • Сыр твердый - 200 грамм
  • Сулугуни - 100 грамм
  • Сметана - 180 грамм
  • Яйца - 2 штуки
  • Зелень - по вкусу

Сыр натереть на крупной терке. Взбить два яйца и отправить к сыру, хорошо перемешать.

Муку просеять, добавить к сыру, далее сметану и зелень.

Перемешиваем до однородного состояния.

Сковороду с толстым дном разогреть с небольшим количеством масла.

Отправляем 4 столовые ложки теста и выпекаем под крышкой хачапури с двух сторон 7 минут.

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