Почему груши чернеют и гниют в погребе: ошибку делают еще при сборе урожая

Как правильно собирать и хранить груши, чтобы они лежали до весны? Садовод поделилась секретом.

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Снимать плоды для лежкости нужно в съемной зрелости / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Когда созревают разные сорта груш

Как понять, что груши созрели

Как правильно хранить груши, чтобы они пролежали до весны

При правильном сборе и хранении груши могут долго сохранять свою свежесть, аромат и питательные свойства. Однако многие сорта чувствительны к условиям окружающей среды, поэтому важно знать, когда лучше собирать урожай и как создать оптимальные условия для его хранения.

Автор популярного блога Дачные секретики Елена поделилась проверенными рекомендациями по сбору и долгосрочному хранению груш. Оказывается, успех лежкости плодов зависит не только от сорта, но и от точного соблюдения правил съема и температурного режима.

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По словам садовода, сроки хранения груш напрямую зависят от того, к какому типу относится ваше дерево.

Летние сорта созревают рано, но практически не хранятся — их нужно съесть в течение недели после сбора.

Осенние сорта созревают в августе-сентябре и остаются свежими от двух недель до месяца.

Зимние сорта собирают в сентябре-октябре до наступления заморозков. Такие плоды могут успешно лежать всю зиму и даже до ранней весны.

Как определить, когда снимать груши с дерева

По словам Елены, для разных целей подходят разные стадии зрелости плодов.

1. Техническая. Плоды уже крупные, но всё еще зеленые и твердые. В них мало сахара, но они идеально подходят для варки варенья.

2. Съемная. Оптимальная стадия для долгого хранения и транспортировки. На бочке появляется желтоватый или красноватый румянец, плодоножка легко отламывается. В этот момент груши снимают "с запасом" — они отлично дозревают уже в ящиках.

3. Потребительская. Груши становятся желтыми, мягкими, ароматными и очень сочными. Они идеальны для того, чтобы кушать их прямо сейчас, но долго лежать не будут.

4. Физическая. Перезревшие плоды. Они теряют сочность, становятся "ватными", лишаются витаминов и начинают гнить.

Чтобы проверить готовность зимней груши к сбору, разрежьте один плод. Если семечки внутри уже потемнели и стали коричневыми — значит пора собирать урожай.

Правила идеального сбора урожая

Чтобы плоды не испортились в первые же недели, придерживайтесь таких правил:

Собирайте урожай исключительно в сухую, солнечную погоду. Лучше всего делать это утром, пока плоды прохладные после ночи — так не будет резкого перепада температур при переносе их в погреб.

Всегда начинайте сбор с нижних веток, постепенно продвигаясь к верхушке. Это убережет нижние плоды от случайного падения и повреждений.

Работать рекомендуется в тканевых перчатках. На грушах есть защитный восковой налет, который легко повредить ногтями или жесткими резиновыми накладками, что спровоцирует гниение.

Снимайте плод аккуратно, нажимая указательным пальцем на стебель в месте сочленения. Битые и поврежденные птицами или червями груши на хранение не отбирают.

Что любит и чего не любит груша / Инфографика: Главред

Как правильно хранить груши

Для закладки на зиму подходят только целые, здоровые плоды. Технология хранения зависит от условий помещения.

Если место хранения груш в сухой кладовой или комнате, то подойдут картонные коробки или деревянные ящики. Дно обязательно нужно застелить газетой или бумагой, чтобы исключить прямой контакт плодов с деревом. Выкладывать груши лучше в один слой хвостиками вверх. При желании каждый плод можно завернуть в отдельную бумагу.

Если вы собираетесь хранить груши в погребе с повышенной влажностью, лучше использовать чистые и сухие пластмассовые ящики. Если коробка глубокая, допускается укладка груш в два слоя, но с обязательной прослойкой из газет между ними.

Оптимальная температура для хранения груш составляет от 0 до +5 °C. Если будет теплее — процесс созревания ускорится и они быстро сгниют. При минусовой температуре плоды начнут чернеть.

К слову, те же самые правила сбора, сортировки и температурного режима актуальны не только для груш, но и для зимних сортов яблок.

Смотрите видео - Как правильно собирать и хранить груши:

Как писал Главред, груша – это дерево быстрорастущее. В зависимости от сорта образует различную крону, иногда ассиметричную. При этом нередко ветви за сезон могут принять неправильное направление роста, пересекаться. В этой связи необходим профессиональный уход за деревом и правильная обрезка ветвей груши. Детальнее читайте в материале: Как правильно обрезать грушу: садоводы раскрыли хитрый секрет богатого урожая.

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Об источнике: Youtube-канал Дачные секретики Youtube-канал Дачные секретики ведет семейная пара из Украины. Елена и Сергей делятся своим опытом в садоводстве, огородничестве, строительстве, кулинарии и во многих лругих вопросах. "Дача – это место для отдыха и вдохновения. Поэтому приглашаем всех желающих, присоединиться к нашему уютному каналу", - говорят авторы. На канал подписаны уже почти 25 тысяч человек.

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