Как правильно обрезать грушу: садоводы раскрыли хитрый секрет богатого урожая

Как правильно обрезать взрослую грушу - садоводы рассказали о том, нужно ли обрезать верхушку груши.

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Как правильно обрезать ветки груши / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/_Alicja_, Pixabay/PIRO4D

Груша является одной из наиболее распространенных плодовых культур, которую можно встретить практически во всех климатических зонах. Плоды груши характеризуются высокими вкусовыми и диетическими качествами, за что заслужили высокую оценку садоводов и дачников.

Грушу особенно ценят за плоды десертных сортов с маслянистой сочной консистенцией мякоти с тонким, неповторимым ароматом. Однако для получения богатого урожая следует придерживаться основных правил ухода за деревьями, в том числе соблюдать нормы обрезки, говорится в материалах межведомственного тематического научного сборника "Садоводство" Института садоводства Национальной академии аграрных наук Украины.

Как правильно формировать крону груши

Известно, что груша – это дерево быстрорастущее. В зависимости от сорта образует различную крону, иногда ассиметричную. При этом нередко ветви за сезон могут принять неправильное направление роста, пересекаться. В этой связи необходим профессиональный уход за деревом и правильная обрезка ветвей груши.

Специалисты обращают внимание на то, что у груши в начале и конце холодового периода чувствительна к низким температурам кора, молодая древесина, камбий и плодовые образования. При этом зимостойкость сортов груши – важное обобщающее физиологическое свойство. Оно зачастую играет определяющую роль в ее жизнедеятельности и урожайности.

Как ухаживать за грушей

Садоводы отмечают, что в формировании крепкой и здоровой кроны ведущую роль играет правильная и своевременная образка. При этом не менее важным является подготовка дерева к устойчивости против фитопатогенных заболеваний. При правильной обрезке и уходе груша справляется с целым комплексом болезней:

парша (возбудитель Venturia ририпа);

мучнистая роса (возбудитель Podosphaera leucotricha Salm);

бактериоз (возбудитель Pseudomonas syringae).

Нужно ли обрезать верхушку у груши

При обрезке груши важно следить за возрастом дерева. Известно, что молодые, однолетние деревья не нуждаются в обрезке ветвей. Это связано с тем, что однолетние саженцы развиваются в первый год медленно.

Если вы хотите получить богатый урожай, следует заняться формированием кроны у взрослой груши весной и осенью. При этом в летний период обрезать грушу не стоит, ведь вместе с листьями дерево потеряет способность полноценного питания, что негативно отразиться на урожае.

Смотрите видео - новые сорта груши Института садоводства:

Нужно ли обрезать верхушку груши

Садоводы рекомендуют следить за ветвями и подрезать их в зависимости от возраста. Например, однолетние побеги требуют особого ухода – чеканки. Их обрезают не полностью, а оставляют две-три нижние почки.

При этом после омолаживающей обрезки груши на дерево реагирует особым образом. На нем появляются много волчковых (сильноразвитых) побегов. За ними также нужен обсобый уход, ведь часть из них пойдут на замену скелетных ветвей. В то же время часть таких побегов можно перевести на плодоношение, а те, которые загущают крону, лучше удалить.

Что известно об Институте садоводства Это главное научно-исследовательское учреждение отрасли садоводства в Украине, специализирующееся на создании новых сортов плодовых и ягодных культур, усовершенствовании технологий выращивания безвирусного посадочного материала, плодов и ягод. Институт разрабатывает технические средства по уходу за садами, ягодниками и питомниками, создает новые технологии длительного хранения плодов, современные технологий и рецептур продуктов оздоровительного назначения. Ученые института занимаются повышением биологической ценности культур на основе экологически чистых компонентов, сообщает ИС НААН.

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