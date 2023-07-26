Голос Украины звучит в Европе: Киев и Хелм соединит поезд Укрзалізниці брендированный Голосом країни

Премьера европейского сезона музыкального проекта состоится осенью на 1+1 Украина.

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Организаторы шоу Голос країни-13 создали проект с поездом к "Голосу Украины" / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

Вскоре стартуют съемки нового тринадцатого сезона главного музыкального проекта Голос країни. Европейский сезон, который выйдет на телеканале 1+1 Украина уже этой осенью, призван поддержать украинский народ, который демонстрирует силу своего духа и талант по всему миру. Новый сезон Голосу країни снимается в Варшаве при всесторонней поддержке польских партнеров и на их мощностях.

Уже два дня в Киеве продолжаются съемки промо-ролика проекта, в котором приняли участие тренеры 13 сезона. Вчера в самом центре столицы киевляне могли увидеть тренерку-победительницу 11 сезона Голосу країни DOROFEEVA, которая в стильном образе и с брендированным чемоданчиком отправлялась к железнодорожному вокзалу. По идее создателей видео, тренеры встречаются на вокзале и садятся в новый красный поезд Укрзалізниці, брендированный Голосом країни, чтобы отправиться на съемочную площадку в Варшаве.

Проект брендинга поезда реализовал телеканал 1+1 Украина, Голос країни в сотрудничестве с АО "Укрзализныця" и Port of Culture. Интересно, что он уже на днях отправится в первый рейс Киев-Хелм, а начинать свое путешествие пассажиры будут под саундтрек европейского сезона проекта, который будет звучать на перроне вокзала.

видео дня

"В этом году мы расширяем границы проекта и создаем новые интересные коллаборации. Поезд к Голосу країни - одна из них. Во время наших марафонов "Save Ukraine" я познакомился с Катей Тейлор, и тогда мы захотели создать что-то особенное в рамках Голосу країни. Я считаю, что украинское искусство и современные художники должны быть причастны к созданию контента. Этот поезд символизирует единение между Украиной и Польшей, это наша благодарность стране, которая протянула руку помощи и всегда и всесторонне поддерживает на пути борьбы с российской агрессией",- говорит продюсер проекта Владимир Завадюк.

Организаторы шоу Голос країни-13 создали проект с поездом к "Голосу Украины" / Пресс-служба

Вагон украшают рисунки перелетных птиц, символизирующие украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за полномасштабного нападения России на Украину. А музыкальные инструменты и звуковые волны в желто-голубых цветах символически сочетают Украину с семьей европейских государств. Иллюстрацию к вагону создал известный художник Александр Грехов при содействии Кати Тейлор - куратора институции культурного развития Port of Culture.

"Мы создали поезд "Голоса Украины" - художественный проект, автором которого стал Александр Грехов, объединяющий украинцев и поляков не только в волонтерском движении и социальной помощи, а в творчестве и поддержке талантов. Поезд "Голоса Украины" - это визуальный сторителлинг о культуре и искусстве, о музыке, как спасении для души, о талантливой нации украинцев и вдохновении для тысяч людей, которые получают моральную поддержку благодаря творчеству", - говорит Катя Тейлор.

Организаторы шоу Голос страны-13 создали проект с поездом к "Голосу Украины" / Пресс-служба

К тому же, вагон украшает главный слоган сезона: "Голос Украины звучит в Европе" на украинском и польском языках, ведь Польша – страна, в партнерстве с которой создается сезон, и главный друг Украины, готовый подставить плечо в нужный момент. С первого дня полномасштабного вторжения Польша оказывает всестороннюю поддержку украинскому народу. Этот сезон Голосу країни объединит украинцев со всех уголков мира на съемочной площадке в Польше.

Больше новостей о брендированном поезде читайте на сайте 1+1 за ссылкой.

Напомним, недавно стало известно, что впервые в истории Голос країни расширяет свои границы: телеканал 1+1 Украина и один из самых популярных польских вещателей работают над созданием 13 сезона главного украинского музыкального проекта.

К тому же, в этом году у Голосу країни впервые появится саундтрек, который зазвучит голосами тренеров нового сезона. Трек был спродюсирован сонграйтером, соучредителем лейбла ENKO и тренером-дебютантом Иваном Клименко.