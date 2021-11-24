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Грандиозный суперфинал шоу Танці з зірками: Леся Никитюк в роли судьи и возвращение всех пар сезона

24 ноября 2021, 13:55
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Три пары, три танца, один победитель.

Артур Логай и Анна Карелина на паркете 8 сезона Танцев со звездами/ Пресс-служба

Уже в это воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1 состоится грандиозный суперфинал главного танцевального шоу страны Танці з зірками.

За победу в шоу сразятся актер Артур Логай и Анна Карелина, олимпийская чемпионка Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар и актер Константин Войтенко с Роксоляной Маланчук. Воскресным вечером пары финалистов покажут по три танца. Первым пары продемонстрируют любимый танец зрителей, которые смогут выбрать его благодаря голосованию в соц.сетях шоу Танці з зірками.

Второй танец – любимый танец судей. Третьим пары станцуют фристайл под живое исполнение любимых хитов украинскими звездами. Певец и фронтмен группы Kadnay Дмитрий Каднай, покинувший шоу в шаге от полуфинала, споет хит Discogirl под выступление Артура Логая и Анны Карелиной, фронтвумен группы Kazka и певица Александра Зарицкая поддержит Ольгу Харлан и Дмитрия Дикусара, а МELOVIN споет под выступление Константина Войтенко и Роксоляны Маланчук свою новую песню Кіт і драма.

Специальными гостями шоу станут группа MOZGI с новым хитом Zavtra, певица Джамала и выпускник шоу Голос країни LAUD. Ожидает телезрителей и атмосферный номер-открытие, в котором примут участие все пары сезона, судьи и ведущие шоу.

К традиционной тройке судей присоединится телеведущая и участница шоу Танці з зірками Леся Никитюк. А вот встречать пары на балконе будет ведущая шоу Світське життя Катерина Осадчая.

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Ольга Харлан, Дмитрий Дикусар и Санта Димопулос на паркете 8 сезона Танцев со звездами / Пресс-служба

Какие еще сюрпризы ждут телезрителей, смотрите в воскресенье в 21:00.

Напомним, голосование за любимые пары открыто всю неделю. Все голоса, которые телезрители отправляли за пары в прошлом эфире, будут добавлены к результатам голосования на этой неделе и к результатам суперфинала. В воскресенье традиционно за каждый танец судьи будут выставлять свои оценки, которые суммируются к голосованию телезрителей. Победит та пара, у которой будет самая большая сумма баллов.

Дмитрий Дикусар и Ольга Харлан на паркете 8 сезона Танцев со звездами / Пресс-служба

Чтобы поддержать своего фаворита, отправляйте смс с номером пары на короткий номер 7914 и звоните по номеру 0900 900 0XX, где ХХ – код пары! Также отдавайте свои суперголоса в мобильных приложениях 1+1 video и Киевстар ТВ!

Традиционно с одного номера вы можете позвонить 50 раз и отправить 50 смс, а также отправить по семь суперголосов из каждого мобильного приложения 1+1 и Киевстар ТВ!

Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук на паркете 8 сезона Танцев со звездами / Пресс-служба

Продолжаются продажи билетов на прямые эфиры пятого сезона Танців з зірками. Каждый желающий может стать свидетелем грандиозного события и попасть на главный танцевальный паркет страны, чтобы разделить с любимыми звездами эмоции от участия в шоу. Билеты можно приобрести на прямые эфиры и генеральные прогоны. Кроме того, можно ощутить себя судьей проекта и посмотреть генеральный прогон эфира с звездного кресла. С условиями приобретения билетов можно ознакомиться по ссылке.

Приобрести билеты можно тут.

Вход в павильон возможен при наличии отрицательного теста на Covid-19, полученного не позднее 72 часов до эфира или сертификата вакцинации.

Смотрите грандиозный суперфинал шоу Танці з зірками в воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1.

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