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Макс Барских и TVORCHI объединились ради рождественской колядки в музыкальном проекте "Ты не один"

21 декабря 2022, 16:00
Известный певец и победители Нацотбора-2023 подарили праздничной колыбельной с многолетней историей новое звучание.
Макс Барских и группа TVORCHI в рождественском проекте от 1+1 Ты не один
Макс Барских и группа TVORCHI в рождественском проекте от 1+1 Ты не один / Пресс-служба

Уже в это воскресенье, 25 декабря, в праздник Рождества, в 21:00 на канале ТЕТ телезрители увидят музыкальный рождественский проект под названием "Ты не один", над которым работает команда телеканала 1+1 Big Brave Events вместе с фестивалем Atlas.

В музыкальном проекте выступления звезд будут совмещены с теплыми разговорами с героями нового времени - волонтерами, представителями культурного и волонтерского фронтов. В такое непростое для страны время участники объединились, чтобы создать атмосферу семейного уюта и поддержать каждого украинца.

В этот праздничный вечер зрители увидят неожиданный музыкальный дуэт - украинский певец Макс Барских и победители Нацотбора на Евровидение-2023 группа TVORCHI объединятся ради исполнения старинной колядки "Тихая ночь". По словам создателей проекта, композиция получит новое, интересное звучание.

Макс Барских и группа TVORCHI в рождественском проекте от 1+1 Ты не один
Макс Барских и группа TVORCHI в рождественском проекте от 1+1 Ты не один / Пресс-служба

"Время от времени я слушаю "Тихую ночь" на ночь. В детстве мне пела ее сестра или мама. Вообще многим украинским детям как раньше, так и сейчас родители поют эту песню перед сном. Поэтому мне было очень приятно спеть ее именно в Рождество с группой TVORCHI. Всегда рад разделить сцену с талантливыми артистами", - прокомментировал эту коллаборацию Макс Барских.

Со своей стороны, TVORCHI отметили, что "Тихая ночь" ассоциируется у них с миром и спокойствием. И добавили: "Это теплая рождественская песня, которая очень откликнулась в наших сердцах. Были рады исполнить ее вместе с Максом Барских и подарить теплые эмоции зрителям в вечер Рождества. Мы верим, что в рождественскую ночь происходят настоящие чудеса. Пусть у каждого сбудется что-то желанное и приятное".

Напомним, что по формату рождественского проекта, впервые украинские артисты, военнослужащие, волонтеры, деятели культуры, представители ГСЧС и других служб соберутся в камерной и уютной атмосфере, чтобы поделиться своими рождественскими традициями и детскими воспоминаниями. Зрителей ждут неожиданные музыкальные коллаборации, украинские песни, которые стали хитами во время полномасштабной войны, а также аутентичные рождественские колядки в современном музыкальном обрамлении. Популярные любимые артисты споют с представителями новой современной музыки, которая получила мощный импульс после с 24 февраля.

Проект "Ты не один" будет иметь благотворительную составляющую - каждый неравнодушный сможет создать рождественское настроение и отправить подарок маленьким подопечным благотворительного проекта СОС "Дитячі містечка", который занимается семьями и детьми-сиротами. К слову, сами артисты также не оставят украинских детей без подарков, и кому-то выпадет уникальная возможность получить рождественский сюрприз от участников проекта.

Не пропустите рождественский проект "Ты не один" 25 декабря в 21:00 на телеканале ТЕТ.

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