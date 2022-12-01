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Мандруй Україною з Дмитром Комаровим: сколько детей путешественнику предсказали карпатские мольфарки

1 декабря 2022, 15:44

Старинное гадание показало, что Комаров и Кучеренко проживут вместе долгую и счастливую жизнь.

Дмитрий Комаров с женой Александрой Кучеренко
Дмитрий Комаров с женой Александрой Кучеренко / Пресс-служба

Ежедневно с понедельника по четверг в 17:00 на телеканале ТЕТ будут показывать проект Мандруй Україною з Дмитром Комаровим, в котором главный путешественник страны отправился с экспедицией по Украине, чтобы показать ее невероятную красоту. С началом полномасштабного вторжения многие туристические уголки Украины оказались в зоне оккупации. Однако уже вскоре, после победы, каждый украинец будет иметь возможность посетить их лично и еще раз убедиться, насколько наша страна прекрасна и неповторима.

В первом сезоне проекта Комаров показал разнообразные сказочные уголки, о которых мало знают, а также погрузился в тайны карпатских лесов и мольфаров. Путешественник отправился к последним украинским мольфаркам, чтобы проверить их способности. По легенде, мольфары - это посредники между нашим и потусторонним миром. Говорят, что действительно сильные маги могут подчинять не только силу стихий, но и общаться с духами, читать мысли, узнавать о том, чего не понимают обычные люди.

Комаров посетил мольфарку Марию, которая по старинным методом гадания на воске и воде рассказала путнику о его личных моментах жизни. Проведя специальный ритуал, Мария раскрыла подробности, ожидающие в будущем Комарова и его жену – Александру Кучеренко.

"У вас будет двое детей, оба - мальчики. Сейчас много работы, много путешествий. И жить будете до глубокой старости. Посередине жизненного пути будет какая-то преграда, однако по жизни все пойдет хорошо. Женщина у вас красивая, между вами большая любовь", - рассказала мольфарка Мария.

Путешествуй по Украине с Дмитрием Комаровым
Мандруй Україною з Дмитром Комаровим - какую жизнь ведущему наворожили мольфарки / Пресс-служба

После визита к мольфарке, Комаров отметил, что Карпаты – это действительно настоящее место силы, где каждого наполняют особые эмоции и впечатления. И добавил: "Возможно из вас кто-то поверил в сказанное, кто-то нет, однако я скажу свои впечатления: меня, в любом случае тронул визит к пани Марии".

Каждый карпатский мольфар проводит ритуалы по-своему и имеет собственные сильные стороны. Поэтому, кроме Марии, путешественник посетил Калину – гадалку, которая видит будущее на картах. Невероятно, однако, используя другой способ заглянуть в будущее, предсказание Калины во многих моментах совпало с тем, что говорила мольфарка Мария.

"Вижу, что первым ребенком у вас будет мальчик. Всего детей будет двое, и второй также мальчик... Проживете долго. Вижу, до 80 лет", - рассказала Комарову Калина.

Путешествуй по Украине с Дмитрием Комаровым
Мандруй Україною з Дмитром Комаровим - какую жизнь ведущему наворожили мольфарки / Пресс-служба

О других тайнах Украины, невероятных местах, где должен побывать каждый после победы – смотрите ежедневно с понедельника по четверг в 17:00 на телеканале ТЕТ в программе Мандруй Україною з Дмитром Комаровим.

Напомним, после 24 февраля Дмитрий Комаров поставил свою деятельность на паузу и активно работает на информационном фронте, активно рассказывает и показывает ужасы, которые творят российские оккупанты своими ракетами на украинской земле. Также телеведущий на своих личных страницах в соцсетях публикует видео и фото освобожденных городов Харьковщины, Херсонщины и других регионов. Кроме того, Комаров вместе с другими неравнодушными украинцами работает и на волонтерском направлении, закупая авто и другое необходимое снаряжение для украинской армии.

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