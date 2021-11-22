Поднял кубок над головой третий раз подряд: стало известно, кто выиграл Лигу Смеха

Номер-пародия на сериал Моя улюблена Страшко / Пресс-служба

19 ноября на телеканале 1+1 состоялся грандиозный финал юмористического шоу Лига Смеха. Три сильнейшие команды соревновались за кубок и звание самой смешной команды восьмого сезона. В финале играли Моя провинция вместе с Машей Ефросининой, В активном поиске и Владимир Дантес, СМТ с тренером Олесей Жураковской.

По сумме баллов четырех конкурсов (273) победу одержала команда В активном поиске. Ребята из Тернополя играли в сезоне впервые.

"Это был очень эмоциональный период нашей жизни! Спасибо всем за поддержку! Лига смеха, мы тебя любим", - отметили юмористы на своей странице в Instagram.

В свою очередь, для Владимира Дантеса это уже вторая победа подряд и третий кубок победителя в руках. В "Битве титанов" певец выиграл сезон вместе с командой Воробушек, а в финале шестого сезона из-за болезни Дантес заменил Юрия Ткача, который тогда стал победителем сезона с командой СМТ.

"Чемпионы! Этот финал Лиги Смеха был переполнен эмоциями! Мы с командой В активном поиске стали чемпионами Лиги Смеха. Совсем молодая команда. Первый раз в сезоне, но сразу попали в мое и сердце людей. Вы невероятны...Я в шоке. Поднял кубок Лиги Смеха над головой в третий раз подряд", - отметил звездный тренер Владимир Дантес.

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Команда В активном поиске и Владимир Дантес победили в Лиге смеха/ Пресс-служба

В финале команда В активном поиске показала полотно о том, как они поменялись телами с Владимиром Дантесом, спела музыкальный конкурс с экс-солистом дуэта Дантес & Олейник и показала номер-пародию на сериал Моя улюблена Страшко.

Смотрите все выпуски юмористического шоу Лига смеха на 1plus1.video.