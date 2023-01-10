"Знайти своїх" на 1+1: Осадчая рассказала про парня, которого оккупанты похитили на глазах невесты

Социальной проект направлен на поиск пропавших во время войны в Украине.

Знайти своїх - проект Екатерины Осадчей по поиску пропавших / Пресс-служба

Вчера в 21:30 в общенациональном марафоне Єдині новини вышел новый эпизод совместного проекта Екатерины Осадчей и телеканала 1+1 под названием "Знайти своїх". С первых дней полномасштабной войны телеведущая помогает украинцам найти близких, с которыми была потеряна связь из-за вторжения рф на территорию Украины. Сейчас проект помог воссоединиться около двум тысячам украинских семей.

Героиней нового эпизода стала 25-летняя Екатерина Огиевская, разыскивающая своего жениха Бузинова Никиту. Русские солдаты забрали парня в гражданский плен прямо на ее глазах. Уже 10 месяцев девушка не знает, где он находится и жив ли он.

История любви Никиты и Кати началась три года назад в Чернигове. Они часто пересекались в кофейне, имели общих друзей, но знали друг друга лишь заочно до того момента, пока Никита не сделал первый шаг. В день начала полномасштабного вторжения Никита и Екатерина решили выехать из Чернигова, и именно в дороге на заправке парень сделал ей предложение.

"Он хотел сделать предложение на годовщину наших отношений, но поскольку все пошло не по плану, решил признаться в дороге. Отпраздновать это событие мы не успели, ведь эвакуировались к Никитиному дяде в поселок Михайло-Коцюбинское, что в 20-ти км от Чернигова. 28-го февраля туда зашли российские военные, которые начали обыскивать дома местных. 4 марта они добрались и до нашего дома, хотя в этот день нас там не должно было быть", - говорит девушка.

Тогда приход русских в дом дяди Никиты закончился для семьи жестким допросом под прицелом оружия оккупантов.

"Они спрашивали: почему мы сюда приехали, какова цель нашего визита? Я не понимала вообще, почему на меня наводят оружие. После обыска телефонов меня с семьей отпустили, а вот Никиту россияне забрали с собой. Он весь удар принял на себя. Я до сих пор вижу картину, что мой Никита стоит на коленях лицом к дереву и надевает верхнюю одежду, а начальных безопасности русской колонны начинает мне кричать, что я сейчас твоему любимому парню лично прострелю голову", - говорит Екатерина.

Девушка с родителями долгое время искала своего жениха, но ни в деревне, ни на окраинах деревни Никиту не нашли. И для Кати начались месяцы полнейшей тишины без всякой зацепки. Когда село было освобождено от оккупантов, родители сдали ДНК и получили официальное письмо, что Никиты нет среди убитых. Екатерина написала заявления об исчезновении во все возможные официальные структуры. Параллельно она присоединилась к общественной организации "Гражданские в плену", где вместе с другими женщинами ищет пути, как возвращать гражданских заложников. Помогая другим девушка смогла получить первую зацепку о ее женихе лишь спустя 8 месяцев. Она отправляла письма на имя любимого в российские колонии и СИЗО, и одно письмо таки дошло до адресата.

Сейчас Екатерина ожидает официальное подтверждение того, что ее парень находится в плену, но умоляет о помощи всех, кто может знать о его месте пребывания. Поэтому, если вы знаете о местонахождении Никиты Бузинова, пожалуйста сообщите на страницы проекта "Знайти своїх" или в соц.сети "Пошук зниклих".

"Гражданские заложники - это самая большая наша проблема. Гражданских очень сложно возвращать из заключения. Нам важно донести, что гражданских людей в плену быть не может. Их забирают за что угодно: за родственника, который был полицейским в Украине, за имя Тарас, за любую украинскую символику, и даже если есть дальние родственники, которые служили или служат в ВСУ, или даже были в АТО в 2014 году. Когда мне об этом рассказывали правозащитники, я откровенно думала, что это какое-то преувеличение. Однако и со мной гражданские заложники поделились, что оккупанты пытают даже музыкой. Им включали гимн Советского Союза", - прокомментировала координатор проекта "Знайти своїх" Екатерина Осадчая.

Напомним, "Знайти своїх" - это масштабный социальный проект Екатерины Осадчей и телеканала 1+1, который помогает украинцам найти пропавших близких. Каждое утро в Сніданку з 1+1 можно увидеть, кого украинцы ищут, и истории тех, кому уже посчастливилось найти своих родных.

Для того, чтобы подать заявку на поиск человека, нужно написать в чат-бот @UKRescueBot, который можно найти в "Закрепленных сообщениях" телеграмм канала "Пошук зниклих" за ссылкой. Когда данные о человеке с нужной фамилией будут появляться в телеграм-канале, вы получите автоматическое сообщение от бота.

Если вы ищете человека в телеграмм канале, то воспользуйтесь поиском не только по фамилии, но и при помощи хэштэгов с названием населенного пункта. Например, #Буча, #Ирпень, #Мариуполь.

Знайти своїх - проект Екатерины Осадчей по поиску пропавших / Пресс-служба

Также искать родных можно по спискам, которые команда проекта формирует самостоятельно на основе данных от волонтеров и ТРО и др. Эти списки доступны за хештегами #списки, #эвакуация.

Если у вас есть информация о потерянных людях, ее можно отправить на e-mail poshuk.war@gmail.com Эта информация будет обработана и передана родным. Остерегайтесь мошенников, которые могут звонить и требовать деньги за информацию о ваших родных!

Также возможно подать заявку на поиск через сайт проекта.

Присоединяйтесь к народному поиску, просматривайте обновления ленты в телеграм-канале "Пошук зниклих" ведь любая информация может стать полезной для поиска утерянных украинцев. Также ищите проект "Знайти своїх" в Инстаграм.

Смотрите проект "Знайти своїх" в общенациональном марафоне Єдині новини по понедельникам в 21:30 и ежедневно в Сніданку з 1+1 с 07:00 до 11:00 на телеканале 1+1 Украина, а также на YouTube.