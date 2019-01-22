"Водка после пяти литров пива": легенда "Манчестер Юнайтед" рассказал о своих запоях

Рио Фердинанд / Sportbox

Легендарный экс-защитник клуба "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии 40-летний Рио Фердинанд рассказал о том, что испытывал проблемы с алкоголем во время игровой карьеры.

"Я заходил в бары по пятницам, выпивал пинту Guinness, виски или еще чего-нибудь. Раньше я мог много выпить восемь, девять или даже десять пинт пива (1 английская пинта — 0,57 литра. — Авт.), а затем переходил на водку", - рассказал он в интервью британскому изданию The Guardian.

По словам Фердинанда, он неоднократно страдал от запоев.

"Я мог выпить очень много, мог пить весь день, потом проснуться и пить снова. Говоря о том, о чем я сожалею в своей карьере, я всегда вспоминаю, что много пил. В "Манчестер Юнайтед" я почти не пил во время сезона, но летом я пил по две недели. Просто продолжал это делать", — рассказал бывший футболист.

К слову, в составе "Манчестер Юнайтед" Фердинанд побеждал в Лиге Чемпионов, клубном чемпионате мира, а также шесть раз выигрывал Английскую премьер-лигу и четыре раза — Суперкубка Англии (всего — 14 трофеев!).

Напомним, ранее руководство "Манчестер Юнайтед" уволило главного тренера Жозе Моуриньо. Вместо него и.о наставника клуба стал легендарный в прошлом игрок Оле-Гуннар Сульшер.