Стало известно, кто возглавил "Манчестер Юнайтед"

Уле Гуннар Сульшер стал и.о. главного тренера "Манчестер Юнайтед" / Reuters

Бывший нападающий, норвежец Уле Гуннар Сульшер стал исполняющим обязанности главного тренера английского клуба "Манчестер Юнайтед".

Норвежский специалист будет возглавлять команду до конца сезона 2018-2019 годов, говорится на сайте "МЮ".В клубе добавили, что помощником Сульшера станет, в частности, английский тренер Майк Фелан.

Напомним, 18 декабря стало известно, что португальца Жозе Моуринью уволили с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед" после двух лет работы. Справка. Уле Гуннар Сульшер был игроком "Манчестер Юнайтед" с 1996 года по 2007-й, сыграл за команду 366 матчей и забил 126 голов. В 2008-м он стал главным тренером резервной команды, а позже покинул английский клуб и возглавил норвежский — "Молде".